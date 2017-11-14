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Бывший шеф ЦРУ рассказал о запуганном Путиным Трампе 

14.11.2017 Lenta.ru 275 2
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Путин и Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге. 7 июля 2017.
Источник: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала CNN рассказал, что президент России Владимир Путин мог запугать своего американского коллегу Дональда Трампа.


В студии шла дискуссия о беседе Трампа и Путина во Вьетнаме. Бреннан допустил, что Путин мог воспользоваться слабостью американского лидера к лести, а также заявил об опасениях Трампа относительно возможного наличия у российского президента компромата на него. «Я думаю, что Трамп был по какой-то причине запуган Путиным, опасаясь того, что он может предпринять. То, что Трамп делает в отношении россиян — это либо наивность, либо невежество, либо страх», — сказал Бреннан.


«Думаю, китайцы и русские полагают, что они могут использовать Трампа в своих целях», — добавил бывший глава ЦРУ.


Путин и Трамп 11 ноября поговорили во время саммита АТЭС. После дискуссии Трамп сообщил, что спросил Путина о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. По словам Трампа, Путин в очередной раз опроверг какое-либо влияние российской стороны на предвыборный процесс. Глава государства указал, что ведущееся в США расследование о вмешательстве Москвы в выборы препятствует улучшению отношений между странами. Далее: https://news.rambler.ru/politics/38396295/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
13.11.2017
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Страны
Вьетнам
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
forumow
3670
№1
14.11.2017 11:12
Надо действительно помочь Трампу взять власть в США. "Дайте Цезаря Новому Риму!" ))
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IL
Tornado
245
№2
14.11.2017 12:03
Цитата, q
Бывший шеф ЦРУ рассказал о запуганном Путиным Трампе

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