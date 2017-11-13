ЕС введет оружейное эмбарго против Венесуэлы
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости, Владимир Добровольский. Министры иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник введут оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы, обсудят вопросы пропаганды и вместе с министрами обороны подведут итоги усилий по укреплению оборонного сотрудничества внутри Евросоюза.
Главы МИД без обсуждения введут ограничительные меры в отношении Венесуэлы на фоне политического кризиса в стране. Как ожидается, будет одобрено оружейное эмбарго, запрещены поставки оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий и электронного слежения. Кроме того, министры одобрят нормативный документ, позволяющий при необходимости вводить индивидуальные санкции в связи с ситуацией в Венесуэле - запрет на въезд в ЕС и заморозку находящихся в Евросоюзе активов.
Министры затронут ситуацию в Мьянме, заявление по которой они приняли на встрече в октябре, и итоги визита главы дипломатии ЕС Федерики Могерини в Вашингтон. В США Могерини обсуждала выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по решению ядерной проблемы Ирана, угрозу со стороны КНДР и ситуацию на Ближнем Востоке. Затем главы МИД обсудят отношения со странами Африки в преддверии саммита ЕС - Африканский Союз, который состоится в Кот-д'Ивуаре в конце ноября.
Одним из вопросов в повестке дня станут так называемые стратегические коммуникации - так в ЕС называется деятельность по улучшению имиджа ЕС в странах восточного партнерства, во многом для противодействия России, которую Евросоюз обвиняет в проведении кампаний по дезинформации. Эта деятельность также направлена на продвижение имиджа Евросоюза в расположенных к югу от ЕС государствах и на Балканах.
Для работы со странами Восточного партнерства в 2015 году в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) была создана специальная рабочая группа, которая активно распространяет информацию на русском языке и взаимодействует с русскоязычными СМИ. На южном направлении имиджем ЕС занимается рабочая группа "Юг", которая готовит материалы о Евросоюзе, в том числе на арабском языке, и консультирует посольства ЕС, расположенные в регионе. Евросоюз также недавно решил активно работать над имиджем на Балканах.
Как сообщил журналистам представитель ЕС, никаких решений и директив в области коммуникаций не ожидается. "Они обсудят, как можно улучшить стратегические коммуникации, в том числе по вопросам ресурсов, эффективного взаимодействия между институтами ЕС и соответствующими институтами стран-членов", - сказал он.
За рабочим обедом к главам МИД присоединятся министры обороны. На встрече будут обсуждаться результаты усилий, которые ЕС прилагает для более тесного оборонного сотрудничества между странами-членами. Одним из итогов этих усилий станет постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), которое планируется запустить в декабре на саммите ЕС. На полях министерской встречи более 20 стран-членов Евросоюза передадут Могерини и Совету ЕС официальное письмо о намерении приступить к такому сотрудничеству.
PESCO, участие в котором является добровольным, позволит странам-членам объединить усилия в работе над разными оборонными проектами. Эти проекты смогут получить финансирование из создаваемого Евросоюзом Европейского оборонного фонда.
В части заседания, посвященной сотрудничеству между Евросоюзом и НАТО, примет участие генсек альянса Йенс Столтенберг. Ожидается, что будет поднят вопрос отмены бюрократических барьеров на пути перемещения солдат и военного оборудования через границы стран ЕС, обсуждавшийся, в том числе, на заседании министров обороны стран-членов НАТО 8 ноября. Тогда Столтенберг сообщил, что "военная мобильность может стать настоящим флагманом в сотрудничестве НАТО и ЕС".
Как сообщила в пятницу еврокомиссар по транспорту Виолетта Булч, Еврокомиссия (ЕК) в марте будущего года представит план действий по устранению технических и бюрократических препятствий на пути свободного перемещения войск и военной техники в границах Евросоюза.
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13.11.2017
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