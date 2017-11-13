В армии США разрешили служить людям с психическими проблемами, пишут СМИ
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Американские солдаты. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Shakh Aivazov
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В США сняли запрет на прием в армию новобранцев с психическими проблемами, пишет USA Today.
Как отмечается, американская армия теперь может принимать в свои ряды людей, занимавшихся самоповреждением, страдавших от биполярного аффективного расстройства, депрессии, алкоголизма или наркомании.
По данным издания, подобное решение связано с намерением набрать 80 тысяч рекрутов к сентябрю 2018 года.
Ранее в 2009 году в США ввели запрет на службу в армии для людей с психическими отклонениями, в связи с самоубийствами.
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13.11.2017
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