В армии США разрешили служить людям с психическими проблемами, пишут СМИ



Американские солдаты. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Shakh Aivazov Американские солдаты. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Shakh Aivazov

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В США сняли запрет на прием в армию новобранцев с психическими проблемами, пишет USA Today.

Как отмечается, американская армия теперь может принимать в свои ряды людей, занимавшихся самоповреждением, страдавших от биполярного аффективного расстройства, депрессии, алкоголизма или наркомании.

По данным издания, подобное решение связано с намерением набрать 80 тысяч рекрутов к сентябрю 2018 года.

Ранее в 2009 году в США ввели запрет на службу в армии для людей с психическими отклонениями, в связи с самоубийствами.