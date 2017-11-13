Россия и Индия подпишут контракт на поставку 200 вертолетов К-226
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Вертолет Ка-226Т. Архивное фото.
Источник: © Фото : Предоставлено КумАПП
ДУБАЙ, 12 ноя - РИА Новости. Москва и Дели подпишут в начале 2018 года контракт на поставку Индии 200 вертолетов Ка-226, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"В конце этого года, но, скорее всего, в начале следующего мы подпишем контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226 для Министерства обороны Индии", - сказал Богинский.
Он подчеркнул, что в настоящее время успешно работает совместное предприятие, на базе которого будут собирать и обслуживать вертолеты в Индии.
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13.11.2017
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