В "Вертолетах России" рассказали о выполнении гособоронзаказа в 2017 году
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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
ДУБАЙ, 12 ноя - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" выполнит государственный оборонный заказ 2017 года полностью, причем компания сдает технику досрочно, сообщил журналистам на выставке Dubai Airshow-2017 глава корпорации Андрей Богинский.
"Мы успеваем все. Причем мы еще сдаем технику досрочно. Поэтому ГОЗ-2017 будет выполнен полностью", - сказал Богинский. Он отметил, что всего холдинг должен поставить 200 гражданских и военных вертолетов.
При этом Богинский не стал называть количество военных вертолетов, которые необходимо поставить по ГОЗ-2017, сославшись на конфиденциальность информации.
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12.11.2017
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