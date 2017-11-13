"Русские Витязи" совершили полеты на Dubai Airshow 2017
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Многоцелевые истребители Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
ДУБАЙ, 12 ноя - РИА Новости, Михаил Севастьянов. Экипажи группы высшего пилотажа "Русские Витязи" совершили полеты в ходе первого дня проведения международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье с места событий.
В ходе проведения авиасалона экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России "Русские витязи" выполнили полеты в составе звена и продемонстрировали специалистам из разных стран, участвующих в Dubai Airshow 2017, сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ.
Их выступление вызвало повышенное внимание зрителей полетной программы выставки.
Авиационная группа высшего пилотажа ВКС России "Русские витязи", сформированная в 1991 году, на протяжении 25 лет летала на истребителях Су-27. Осенью 2016 года группа была полностью укомплектована новыми самолетами Су-30СМ.
Су-30СМ - последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+. Самолет обладает сверхманевренностью; способен применять высокоточное оружие класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Без дозаправки и подвесных баков истребитель преодолевает до 3 тысяч километров.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика - вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.
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13.11.2017
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