Эмираты ждут помощи России в развитии военно-промышленного комплекса



ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси MAN в варианте, поставляемом в Объединенные Арабские Эмираты.

Источник: Рустам Богаудинов ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси MAN в варианте, поставляемом в Объединенные Арабские Эмираты.Источник: Рустам Богаудинов

ДУБАЙ, 12 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. ОАЭ ждут от России помощи в развитии производства вооружений, сообщил в понедельник РИА Новости в кулуарах авиакосмического салона официальный представитель минобороны ОАЭ Абдалла аль-Хашеми.

"Подписанный ранее между Эмиратами и Россией меморандум о взаимопонимании предусматривает совместное сотрудничество, развитие эмиратской военной промышленности и возможностей ОАЭ в военной сфере, мы смотрим, как Россия может помочь нам в этом", - отметил аль-Хашеми.

Ранее сообщалось, что Россия и ОАЭ собираются совместно разрабатывать российско-эмиратский истребитель пятого поколения на базе МиГ-29, а также российско-эмиратский БМП.