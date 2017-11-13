Эмираты ждут помощи России в развитии военно-промышленного комплекса
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ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси MAN в варианте, поставляемом в Объединенные Арабские Эмираты.
Источник: Рустам Богаудинов
ДУБАЙ, 12 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. ОАЭ ждут от России помощи в развитии производства вооружений, сообщил в понедельник РИА Новости в кулуарах авиакосмического салона официальный представитель минобороны ОАЭ Абдалла аль-Хашеми.
"Подписанный ранее между Эмиратами и Россией меморандум о взаимопонимании предусматривает совместное сотрудничество, развитие эмиратской военной промышленности и возможностей ОАЭ в военной сфере, мы смотрим, как Россия может помочь нам в этом", - отметил аль-Хашеми.
Ранее сообщалось, что Россия и ОАЭ собираются совместно разрабатывать российско-эмиратский истребитель пятого поколения на базе МиГ-29, а также российско-эмиратский БМП.
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13.11.2017
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