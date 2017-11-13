Командующий РВСН рассказал о темпах перевооружения
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Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ до конца этого года будут укомплектованы современным вооружением на 66%, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволит повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".
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13.11.2017
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