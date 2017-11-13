Командующий РВСН рассказал о росте числа учений
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Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ в этом году провели в 1,5 раза больше учений чем в 2016 году, сообщил в воскресение командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"В текущем году ракетные войска провели более 150 командно-штабных, тактических и спе-циальных учении, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".
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13.11.2017
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