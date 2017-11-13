На Ставрополье летчики отработали групповые полеты на сверхмалой высоте
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Штурмовик Су-25СМ3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Молодые летчики штурмового авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, отработали действия в групповых полетах различного вида, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Пилоты совершали полеты на штурмовиках Су-25СМ3 на малых и средних высотах, а также на различной скорости", - сказал он. При обучении взлет проводился по одному с последующим пристраиванием и в паре. Также пилоты отработали посадку на взлетно-посадочную полосу в составе пар.
В ходе полета экипажи выполнили маневрирования на интервале между самолетами от 75 до 150 метров и при изменении угла визирования. Кроме того, в воздухе пилоты отработали перестроение боевого порядка - каждый экипаж выполнил функцию ведущего самолета.
В текущем году экипажи штурмовиков Су-25СМ3 совершили свыше 1,5 тысячи вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых были решены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.
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13.11.2017
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