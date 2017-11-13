В Чечне военные инженеры получили новые защитные костюмы "Сокол"



ОВР-1 «Сокол» (справа) и ЗКС-1 «Дублон» Фото: Министерство обороны России.

Источник: МО РФ ОВР-1 «Сокол» (справа) и ЗКС-1 «Дублон» Фото: Министерство обороны России.Источник: МО РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Военные инженеры подразделений 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Чечне, получили новые защитные костюмы ОВР-1 "Сокол", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Защитный костюм "Сокол" способен защитить сапера от осколков при подрыве взрывоопасных предметов", - сказал Астафьев.

Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного материала, предотвращающего срабатывание взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие металла. Тканевое покрытие костюма выполнено из негорючего материала.

ОВР-1 "Сокол" сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов, а также при воздействии дождя и мокрого снега. Вес костюма составляет 8,5 килограмма, что более чем в 4 раза легче имеющегося на вооружении костюма "Дублон".