В Чечне военные инженеры получили новые защитные костюмы "Сокол"
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ОВР-1 «Сокол» (справа) и ЗКС-1 «Дублон» Фото: Министерство обороны России.
Источник: МО РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Военные инженеры подразделений 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Чечне, получили новые защитные костюмы ОВР-1 "Сокол", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Защитный костюм "Сокол" способен защитить сапера от осколков при подрыве взрывоопасных предметов", - сказал Астафьев.
Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного материала, предотвращающего срабатывание взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие металла. Тканевое покрытие костюма выполнено из негорючего материала.
ОВР-1 "Сокол" сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов, а также при воздействии дождя и мокрого снега. Вес костюма составляет 8,5 килограмма, что более чем в 4 раза легче имеющегося на вооружении костюма "Дублон".
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13.11.2017
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