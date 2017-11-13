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В Северной Осетии саперы приступили к очистке полигонов от боеприпасов

14.11.2017 РИА Новости 253 0
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Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото
Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии, приступили к сплошной очистке полигонов "Тарское" и "Шалхи" от неразорвавшихся боеприпасов штатного вооружения артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений округа, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Военным саперам предстоит очистить и проверить свыше 300 гектаров полигона. Работы ведутся с использованием современных миноискателей с индукционной системой обнаружения металлов в грунте на глубине до 120 сантиметров, а также специального защитного комплекта сапера ОВР-3", - сказал Астафьев.

Работы по очистке от неразорвавшихся боеприпасов проходят в плановом режиме после завершения летнего периода обучения.

Также после проверки и утилизации взрывоопасных предметов будет проведена установка новых мишенных полей и ремонт подъемных механизмов на огневых директрисах. При обнаружении боеприпасов военные инженеры проведут сбор и транспортировку переносимых боеприпасов на специальную площадку для закладки малых зарядов и подрыва.

При работе с непереносимыми боеприпасами они будут уничтожаться на месте сверхмалыми зарядами с использованием электрических дистанционных взрывателей. Такой метод также применим при подрыве разбросанных остатков неразорвавшихся боеприпасов и взрывателей. Таким образом, все заряды собираются в единую сеть подрыва "паутина" и подрываются на небольшой площади полигона.
13.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Компании
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