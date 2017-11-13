В Волгограде экипажи пролетят по маршруту времен Великой Отечественной



Су-24М. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк Су-24М. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Летчики смешанного авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, примут участие в мероприятии, посвященном "75-летию начала разгрома фашистских войск под Сталинградом", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Праздник состоится 19 ноября в Калачевском районе Волгоградской области.

"Тренировки экипажей самолетов проходят на малых высотах на скорости до 900 километров в час, с отстрелом тепловых целей", - сказал он.

Около 50 военнослужащих роты почетного караула будут задействованы в прохождении торжественным маршем. В воздухе экипажи самолетов выполнят фигуры высшего пилотажа в составе авиационного звена в сомкнутом боевом порядке на четырех бомбардировщиках оперативно-тактической авиации Су-24М над набережной поселка Пятиморск Калачевского района.