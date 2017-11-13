Командующий назвал количество баллистических ракет на вооружении РВСН



Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет находятся на вооружении ракетных войск стратегического назначения РФ, сообщил в понедельник командующий РВСН Сергей Каракаев.

"В настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками различного класса и мощности", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".