Командующий назвал количество баллистических ракет на вооружении РВСН
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Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет находятся на вооружении ракетных войск стратегического назначения РФ, сообщил в понедельник командующий РВСН Сергей Каракаев.
"В настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками различного класса и мощности", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
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13.11.2017
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