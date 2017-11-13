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Министр финансов США предложил «отойти от проблемы» российского вмешательства

14.11.2017 Ведомости 140 0
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник: © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Глава Минфина США Стивен Мнучин призвал закрыть тему о вмешательстве России в выборы американского президента. «Настало время отойти от этой проблемы», - заявил министр в интервью CBS. Он отметил, что «президент был сосредоточен на очень важных вопросах, таких как Северная Корея и Сирия, где нам нужно ладить и иметь общие цели с Россией. И это действительно важно сейчас». При этом Мнучин уточнил, что применение санкций США в отношении России он считает «абсолютно точным».

В ответе на вопрос о российском вмешательстве Мнучин упомянул некое секретное исследование, с которым он ознакомился. «Никто не считает, что это (действия России) оказало хоть какое-то влияние на выборы. Итак, что бы ни случилось, не было никакого воздействия», - заявил он, не пояснив, какого рода исследование он имеет в виду. Вместе с тем полученная информация позволила ему предположить, что «американская общественность готова перейти к более важным вопросам: налоговой реформе, внешней политике и национальной безопасности», - заявил Мнучин.

Тему российского вмешательства обсуждали и лидеры обеих стран Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе коротких встреч во Вьетнаме. Вопрос был задан Трампом, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Путин в ответ заявил, что эта информация (о вмешательстве) не имеет под собой оснований и «категорически отверг даже гипотетическую возможность того, что Россия могла как-то вмешаться в выборный процесс». Трамп, интерпретируя слова Путина, заявил, что невмешательство России – это то, во что Путин «верит». По словам Трампа, эту тему он успел затронуть с российским коллегой несколько раз и Путин неизменно выглядел «очень оскорбленным».
13.11.2017
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Вьетнам
КНДР
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Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд

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