Все очень плохо: генерал рассказал о перспективах США в войне с КНДР



Военный парад в Пхеньяне.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Военный парад в Пхеньяне.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В случае начала вооруженного конфликта с КНДР американские военные окажутся в весьма затруднительном положении на Корейском полуострове из-за превосходства северокорейских войск в численности, предупредил бывший заместитель командующего контингентом США в Корее Джен-Марк Джуас.

Письмо отставного генерал-лейтенанта в адрес нескольких членов конгресса США из Демократической партии опубликовал член палаты представителей Тед Лью. По мнению Джуаса, в случае внезапного начала конфликта американский контингент, насчитывающий 28 500 военнослужащих, а также южнокорейские войска окажутся в ситуации, в которой у противника будет "огромное численное превосходство".

"В отличие от всех конфликтов со времен Корейской войны, у нас не будет возможности нарастить силы до начала боевых действий", - предупредил генерал. Кроме того, доставка подкреплений, боеприпасов и снаряжения в таких условиях будет занимать до нескольких месяцев, а базы, на которых они будут концентрироваться перед отправкой на линию фронта, могут быть атакованы обычным либо химическим оружием.

Джуас также отметил, что для уничтожения северокорейских ракет и артиллерийских установок, угрожающих 25-миллионному Сеулу, потребуется значительное время даже в идеальных условиях. За этот период они успеют причинить огромный ущерб, подчеркнул генерал. Вариант, при котором американцам удастся первым ударом уничтожить ядерный потенциал КНДР, он оценил как "крайне маловероятный".

Возможное применение КНДР химического и ядерного оружия также затруднит оборону Южной Кореи и эвакуацию мирных жителей из зоны конфликта. Среди других угроз для войск США Джуас назвал северокорейский спецназ, который откроет "второй фронт" в тылу американцев, подводный флот КНДР и кибератаки северокорейских хакеров на системы управления войсками.