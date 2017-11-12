Госдеп: Россия обязалась помочь уходу проиранских сил с юго-запада Сирии



Сирия.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Сирия.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия обязалась помочь уходу иранских и проиранских сил с юго-запада Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США, комментируя подписанный 8 ноября трехсторонний меморандум России, США и Иордании.

По его словам, для США это важно, поскольку присутствие иностранных комбатантов подрывает прекращение огня и угрожает Израилю и Иордании.

"Меморандум отражает приверженность США, России и Иордании исключить присутствие несирийских, иностранных сил. Это включает иранские силы, поддерживаемое Ираном ополчение, например ливанское "Хезболлах", и иностранных джихадистов, работающих с "ан-Нусрой"* и другими экстремистскими группами в юго-западном районе", - сказал представитель госдепартамента.

"По последнему пункту русские согласились работать с сирийским режимом над тем, чтобы удалить поддерживаемые Ираном силы с территории, контролируемой оппозицией, а также с границы Иордании и (оккупированных Израилем - ред.) Голанских высот", - заявил представитель госдепа.

В совместном заявлении президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отмечается, что меморандум "подкрепляет успех инициативы о прекращении огня, включая сокращение и в конечном счете удаление иностранных сил и иностранных боевиков из данного района в целях обеспечения более прочного мира". Контроль за соблюдением договоренности по прекращению огня будет продолжать осуществлять Амманский мониторинговый центр с участием экспертов России, Иордании и США.

*Террористическая организация, запрещенная в России.