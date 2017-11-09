Шамиль Алиев: торпеду "Шквал" надо опустить на глубину
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Шамиль Алиев.
Источник: Пресс-служба завода "Дагдизель"
Одно из старейших предприятий российской оборонки завод "Дагдизель", производящий подводную морскую технику, в частности торпеды для Военно-морского флота России, отмечает 10 ноября 80-летний юбилей. В мозговом центре завода - научной лаборатории академика Шамиля Алиева - побывали абсолютно все главнокомандующие ВМФ России (СССР), академики, ученые, представители правительства, в том числе вице-премьер Дмитрий Рогозин, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. И это не случайно, ведь ведущий разработчик торпедного оружия в России Шамиль Алиев вот уже 50 лет после окончания Ленинградского кораблестроительного института не только успешно решает задачи разработки нового торпедного оружия, но и активно занимается гуманитарно-просветительской деятельностью и военно-патриотическим воспитанием. За это время он прочитал несколько десятков тысяч лекций в Москве, Санкт-Петербурге, других городах страны для школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых. Кроме того, под редакцией Алиева в ноябре вышел девятый том уникальной, не имеющей аналогов в мире, малой энциклопедии "Торпедное оружие".
Накануне юбилея "Дагдизеля" руководитель профильной редакции МИА "Россия сегодня" Сергей Сафронов встретился с Алиевым и попросил его рассказать о проблемах российского и мирового торпедостроения.
- Шамиль Гимбатович, во-первых, разрешите вас и в вашем лице весь коллектив завода "Дагдизель" поздравить с юбилеем и, во-вторых, спросить, с чем связан столь повышенный интерес к вам и вашей лаборатории со стороны научного сообщества, моряков, правительственных мужей?
- Во-первых, спасибо, а, во-вторых, корректнее этот вопрос было бы адресовать как раз представителям этих ученых и не только сообществ, тем не менее я постараюсь. Буквально позавчера в сотрудничестве с известным профессором Юрием Жуковым вышел в свет девятый том малой энциклопедии "Торпедное оружие". Это первый научный труд в этой области в мире. До сих пор никто в мире не систематизировал знания по торпедному оружию в единое целое, а мы это сделали. Сейчас это уже можно говорить, потому что работа после первых двух или трех томов не остановилась. Выпущен девятый том, и впереди еще большая работа.
Очевидно, что наши научные усилия, как, впрочем, и производственные, не остаются незамеченными со стороны представителей ВПК, ученых, правительства. Этим я и объясняю интерес к нашей лаборатории и к моим скромным заслугам. Между прочим, академик Евгений Павлович Велихов примерно так отозвался о нашей работе: "9-й том "Торпедного оружия" - это титанический труд людей, беспредельно любящих свою отчизну".
- Уж коли вы заговорили про девятый том, то не могли бы вы в двух словах сказать, чему он посвящен?
- Если именно в двух словах и без математических формул, то материал данного тома посвящен построению бесплатформенной микроэлектромеханической инерциальной навигационно-управляющей системы (БИНУС) мини-торпеды. Там приведены алгоритмы пространственной ориентации мини-торпеды. Решается задача доставки мини-торпеды в составе двухсредного аппарата в район цели с использованием навигационной системы ГЛОНАСС/GPS, комплексированной с БИНУС, и другое.
- Шамиль Гимбатович, а можно чуть проще?
- Суть заключается в том, чтобы совершенствовать все новые и новые системы управления торпедным оружием, базирующиеся на использовании такой сложной алгебраической системы, как кватернион.
- Полная энциклопедия будет состоять из скольки томов?
- Пока мы планируем 12. Это будет полное математическое описание облика торпед: от самых старых до современных, от самых тяжелых до мини-торпед, от гигантов до карликов.
- А мы таким образом не подсказываем нашим партнерам, как им дальше развивать торпедное вооружение?
- Подсказываем, но и они нам тоже подсказывают. Это же наука, научная среда, ученые должны обмениваться знаниями. Другое дело, как эти знания дальше применять на практике. Надо же иметь в виду, что эта энциклопедия пишется в основном на изучении их оружия, про свое мы практические ничего не пишем (улыбается). Фактически это анализ их оружия на основании наших знаний. Они будут знать, что они делают и как мы это понимаем.
- Помимо научной и практической работы по созданию торпед вы огромное количество времени уделяете гуманитарно-просветительской деятельности. Расскажите о ней?
- В этом году исполняется 50 лет как я закончил Ленинградский кораблестроительный институт. С тех пор гуманитарно-просветительская деятельность плюс военно-патриотический лекторий стали моими темами жизни, частями меня. За это время я прочитал несколько десятков тысяч лекций школьникам, студентам, аспирантам, молодым ученым в Москве, Санкт-Петербурге, других городах.
- Но ведь лекция для школьника и для молодого ученого это не одно и тоже, аудитория разная. Что же вы им рассказываете?
- Школьникам я, например, говорю, что для того чтобы поумнеть на грамм, надо перелопатить тонну. И если ты что-то знаешь, и это кому-то рассказываешь, и люди тебя понимают, значит, ты точно это понимаешь. С молодыми коллегами немного и проще и сложнее. Например, человек никогда не бывает так счастлив, как он хочет, и так несчастлив, как ему кажется. Или так: первая агрессивная задача - щит и меч. Затем появилась вторая - антенны и моторы. Сегодня третий этап во всем мире - уметь делать все, везде и в любой момент времени.
- Вы скорее философ, чем разработчик торпедного оружия. Вы разработчик нового направления - философии интеллекта. Можно еще?
- Для того, чтобы заниматься теорией гребного винта, надо знать дифференциальные уравнения так, как будто ты сам их родил. Надо знать гидромеханику, гидроакустику… Вообще, в гребном винте, как мне иногда кажется, нет ничего, чего бы там не было.
- У меня такой вопрос. Ведь на ваши лекции могут прийти любые люди, в том числе и недруги в военно-политическом смысле. Как быть?
- В последнее время нас часто обвиняют в закрытости, в том, что мы, например, проводим учения, искажая количество участников, а на самом деле это пример того, что мы открыты даже в самых закрытых областях. Естественно, в рамках разумного. Мы открыты в научной сфере, которая, безусловно, связана в том числе с созданием оружия, в частности торпедного. Это вообще характерно и для советской, и для российской научных школ. Между прочим, аналогов такого подхода не было ни в 20 веке, нет пока и в 21-м.
- Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов недавно заявил, что модернизация самой скоростной торпеды в мире "Шквал" еще советской разработки будет включена в госпрограмму вооружений 2018-2025. В чем будет заключаться эта модернизация?
- Проблема в одном - "Шквал" не может опускаться на большую глубину. Сейчас максимальная глубина его погружения 20-25 метров. Мы должны ее опустить на большую глубину - 100 и более метров.
- А скорость не будет увеличиваться?
- Скорость и так приличная, она на порядок больше существовавших тогда и сегодня торпед (250-300 километров в час - ред). Вполне приличная, она изменится, но не на много.
- А управляемой ее можно сделать?
- Так как я долгое время занимался гидродинамикой каверны "Шквала", то могу сказать, что вряд ли. Торпеда идет не просто в воде, а в воздушной каверне. В каверне же управлять торпедой очень сложно. Обносов говорил о том, что "Шквал" мечтает опуститься на глубину. Проблема в глубине, а не в скорости.
- По поводу скорости. В одном из интервью вы говорили о том, что сейчас ведутся разработки мини-торпед, похожих на черепах, то есть их скорость равна 2-3 милям в час, но они практически не видимы и не слышны. Есть ли успехи на этом направлении?
- До реализации в железе всегда проходит этап идеологии. В мировой практике это 10 лет, идеология идет впереди железа. Потом идет опытное производство, потом идет серийное производство. Сейчас мы на этапе идеологии.
- Насколько я понимаю, новейшая идеология создания торпедного оружия заключается в разработке мини-торпед?
- Сейчас пошла тенденция перехода от тяжелых торпед к легким, то есть от 2 тонн до 35-40 килограммов. Это фантастическая вещь, это качественно другая идеология.
Приведу такой пример. Когда идет один большой человек и его нужно нейтрализовать, это сложная задача, но решаемая. А когда ползут тысячи "боевых черепах" и ты не знаешь, какая из них настоящая, а какая имитатор, это уже проблема совсем другого уровня сложности.
- В чем главный смысл новой идеологии создания мини-торпед?
- В габаритах, размерах. Но самое главное это бесследность и бесшумность. Центральная нерешенная задача здесь - каким образом в мини-торпеды внедрить явные признаки искусственного интеллекта. Нужно измерить и упорядочить ощущения. Если образно, то нужно сделать так, как будто в море находится и приближается не торпеда, а большая рыба. Искусственный интеллект в данном случае эта система управления, которая должна превратить боевую мини-торпеду в обыкновенную рыбу, чтобы никто на нее не обратил внимание.
Искусственный интеллект - это определение метрики ощущений. А измерить ощущения - это измерить неопределенность, это принципиально новая задача. И принять решение в условиях неопределенности - это дважды задача.
- В таком случае правильно ли будет сказать, что академик Алиев сейчас занимается сближением торпеды с искусственным интеллектом?
- Да, именно этой проблематикой и занимается Алиев. Надо измерить неопределенность. Пока искусственный интеллект в этой области находится на зачаточном уровне. Когда он родится как полноценное дитя, тогда его можно будет вмонтировать в корабль, подводную лодку, торпеду, любую другую платформу.
- И последний вопрос, немного философский. Что такое счастье для ученого?
- Счастье - это когда ты готов ко всему.
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09.11.2017
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