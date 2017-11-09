Михаил Осипенко: ""Крылья" для БМД-4М"



БМД-4М.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС БМД-4М.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Мобильность и боевые возможности Воздушно-десантных войск повышаются.

В начале 2018 года соединения ВДВ ожидают поставку новой парашютной бесплатформенной системы "Бахча-У-ПДС", разработанной для десантирования БМД-4М. Об особенностях данной парашютной системы, её испытаниях рассказывает исполняющий обязанности заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке полковник Михаил Осипенко.

– Михаил Петрович, на каком этапе находятся испытания новой парашютной системы в данный момент?

– Предприятия промышленности и Государственный лётно-испытательный центр им. В.П. Чкалова завершают государственные совместные испытания парашютной бесплатформенной системы "Бахча-У-ПДС". Проводятся десантирование БМД-4М, усовершенствование и доработка составных частей данной системы. После этого разработчики парашютной системы, БМД-4М, испытатели коллегиально примут решение о надёжности данной парашютной системы и выйдут на получение литера для парашютной системы "Бахча-У-ПДС".

– На что обращаете внимание при испытании?

– Проверяется надёжность парашютной системы и боевых машин в комплексе, учитывается работа экипажей Ил-76МД, которые осуществляют выброску военной техники.

В этом году проводилось около 26 сбросов БМД-4М, параллельно испытывали десантирование парашютным способом БТР-МДМ и габаритно массовых макетов, которые полностью повторяют размеры БМД-4М с такой же массой. Мы сразу проверяем десантирование двух видов боевых машин. После каждого приземления детально изучаются местность и техника. С каким креном приземлилась боевая машина, куда повернулась, как раскрылась парашютная система, как сработали автоматическая система отсоединения парашюта от боевой машины при приземлении и амортизирующая система.

Многократность повторений десантирования боевых машин на парашютной системе "Бахча-У-ПДС" должна показать коэффициент надёжности, который позволит в дальнейшем десантировать личный состав внутри боевых машин.

"Время освобождения БМД-4М от средств десантирования составляет не более 3 минут"

– Что представляет собой парашютно-десантная система "БахчаУ-ПДС", в чём её отличия?

– Парашютная бесплатформенная система "Бахча-У-ПДС" предназначена для десантирования БМД-4М и машин на её базе. Отличий много, так как эта система создавалась для новой боевой машины. Изменились масса и габариты боевой машины, появилась возможность десантировать экипаж БМД-4М в полном составе.

Например, в парашютной системе "Шельф" для десантирования БМД-2 используются 9 парашютных куполов, в парашютной системе "Бахча-У-ПДС" – 11 или 10 куполов в зависимости от вида десантируемой техники. Прежде всего изменяются боевые возможности десанта в связи с использованием БМД-4М.

Предыдущие парашютные системы для десантирования военной техники были предназначены для десантирования боевых машин только с двумя военнослужащими. "Бахча-У-ПДС" и технические решения, заложенные в БМД-4М, позволяют десантировать с 7 военнослужащими внутри боевой машины.

Напомню, что БМД-2 весит 7 тонн, а БМД-4М – 14,2 тонны. Поэтому в новой парашютной системе мощнее узлы амортизирующей системы, больше парашютов, но динамические характеристики десантирования примерно в одном диапазоне, которые меняются в зависимости от погоды и загруженности БМД-4М. Предыдущая парашютная система "Шельф" обеспечивала минимальную высоту десантирования 500 метров, в "Бахче-У-ПДС" минимальная высота десантирования составляет 400 метров, уменьшается время снижения на основной парашютной системе.

– В каких районах проводили испытания?

– Десантирование боевых машин осуществляли на различных площадках с различных высот и с различных скоростей. Минимальная высота десантирования составляла 400 метров, максимальная от 1500 до 3000 м на скорости от 300 до 400 км/ч.

Новую парашютную систему испытывали в условиях высокогорья, равнины, при высокой влажности, разных потоках ветра и разных температурных условиях. Десантирование БМД-4М и БТР-МДМ на парашютной системе "Бахча-У-ПДС" выполняли в Рязанской, Астраханской, Новороссийской, Омской областях и в Крыму.

– Для каких подразделений ВДВ данная парашютная система предназначена?

– Парашютная бесплатформенная система "Бахча-У-ПДС" предназначена для десантирования подразделений ВДВ, на вооружении которых находится БМД-4М и машины на ее базе.

– В чём вообще необходимость десантирования экипажа в БМД в отличие от выброски десанта следом за БМД?

– Необходимость десантирования экипажа в БМД-4М обусловлена сокращением сроков приведения в готовность к бою техники после приземления. Исключается время на поиск боевой машины и прибытие экипажа к месту её приземления. Десантирование личного состава в БМД предназначено для применения в бою вне зависимости от вида боя или дальнейшей задачи, которая будет поставлена десанту. Выброска десанта следом за техникой, как правило, выполняется во время учений.

– Какие условия во время боевых действий должны быть обеспечены в районе десантирования БМД с экипажем?

– По тактике действий воздушного десанта перед его применением система ПВО противника подавляется с вероятностью 0,95. Для минимального нахождения БМД-4М в воздухе при снижении высота десантирования тоже должна быть минимальной, для БМД-4М на парашютной системе "Бахча-У-ПДС" она составляет 400 метров.

"Десантирование боевых машин на "Бахче-У-ПДС" осуществляли с высот от 400 до 3000 м на скорости от 300 до 400 км/ч"

– Сколько времени пройдёт с момента выброски БМД-4М с экипажем на парашютной системе "Бахча У-ПДС" с самолёта до приземления?

– Скорость снижения БМД-4М на "Бахче-У-ПДС" составляет около 10 м/с, учитывая минимальную высоту десантирования, время от момента выброски до приземления составит не более 40 секунд. Время освобождения БМД-4М от средств десантирования составляет не более 3 минут. По сравнению с парашютными бесплатформенными системами предыдущих поколений время приведения в готовность к бою сократилось.

– Какие возможности предоставляет для десантируемого подразделения система автоматического отсоединения парашютов от БМД сразу после приземления?

– Автоматическое отсоединение парашютов после приземления от боевой машины предотвращает протаскивание

БМД-4М по площадке приземления и исключает возможность опрокидывания при сильном ветре. Парашютная бесплатформенная система "Бахча-У-ПДС" после десантирования позволяет десанту выполнить любую поставленную перед ним задачу в кратчайшие сроки, поскольку никак не ограничивает возможности боевой машины и экипажа. Ввиду сокращения времени освобождения БМД-4М от средств десантирования после приземления, рота или батальон ВДВ, вооружённый такими боевыми машинами, способен в кратчайшие сроки вступить в бой с противником.

Беседовал Игорь Зотов.