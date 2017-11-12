Росгидромет получит 68 буксируемых гаубиц Д-30

В соответствии с подписанным 8 ноября 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 2461-р, Министерство обороны Российской Федерации должно передать Росгидромету 68 буксируемых гаубиц Д-30 калибра 122 мм для обеспечения работы противолавинной службы. Также должны бытьь переданы 68 индвидуальных и 8 групповых комплектов запасных инструментов и принадлежностей к ним, и 4500 осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов ОФ-462.

Противолавинная стрельба из 100-мм пушки БС-3 (с) Росгидромет

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией распоряжения, будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Росгидромету в федеральном бюджете на реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы".

Дополнение bmpd. До настоящего времени на оснащении противолавинной службы Росгидромета состояли 100-мм зенитные пушки КС-19 и полевые пушки БС-3, а также минометы калибров 120, 160 и 240 мм, а на Камчатке используется одна 152-мм пушка 2А36 "Гиацинт-Б", а гаубицы Д-30 отсутствовали.