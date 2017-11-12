Росгвардия намерена приобрести еще один вертолет Ка-226
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Согласно документации, размещенной 10 ноября 2017 года на сайте госзакупок, Федеральная служба Войск Национальной гвардии Российской Федерации объявила конкурс на приобретение одного легкого вертолета Ка-226. Тип вертолета в документации формально не называется, но в закупке фигурирует "легкий многоцелевой вертолет на базе легкого вертолёта соосной схемы сертифицированного Авиационным регистром МАК", с максимальным взлетным весом не более 3800 кг и оснащенный двумя газотурбинными двигателями. Начальная (максимальная) цена контракта определена в 343,7748 млн рублей.
Вертолет Ка-226 (регистрационный номер RF-21005, серийный номер 01-05) постройки 2008 года, эксплуатируемый авиационным отрядом Росгвардии (бывший АОСН МВД России) в Астраханской области. Снимок 2017 года (с) starik / aviaforum.ru
Вертолет должен быть поставлен в авиационный отряд специального назначения управления Росгвардии по Красноярскому краю (Красноярск) к 1 июня 2018 года.
Со стороны bmpd укажем, что в настоящее время в составе Росгвардии находятся восемь вертолетов Ка-226, переданных ей в апреле 2016 года в составе авиационных отрядов специального назначения МВД России (с 2007 по 2012 годы МВД России получило девять вертолетов Ка-226, один из этих вертолетов был потерян в аварии).
В ноябре 2017 года было сообщено, что три новых вертолета Ка-226 планируются к закупке для авиационного отряда Росгвардии в Москве.
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12.11.2017
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