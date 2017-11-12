Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Росгвардия намерена приобрести еще один вертолет Ка-226

13.11.2017 bmpd.livejournal.com 101 0
0
Понравилась новость?
 0

Согласно документации, размещенной 10 ноября 2017 года на сайте госзакупок, Федеральная служба Войск Национальной гвардии Российской Федерации объявила конкурс на приобретение одного легкого вертолета Ка-226. Тип вертолета в документации формально не называется, но в закупке фигурирует "легкий многоцелевой вертолет на базе легкого вертолёта соосной схемы сертифицированного Авиационным регистром МАК", с максимальным взлетным весом не более 3800 кг и оснащенный двумя газотурбинными двигателями. Начальная (максимальная) цена контракта определена в 343,7748 млн рублей.

Вертолет Ка-226 (регистрационный номер RF-21005, серийный номер 01-05) постройки 2008 года, эксплуатируемый авиационным отрядом Росгвардии (бывший АОСН МВД России) в Астраханской области. Снимок 2017 года (с) starik / aviaforum.ru

Вертолет должен быть поставлен в авиационный отряд специального назначения управления Росгвардии по Красноярскому краю (Красноярск) к 1 июня 2018 года.

Со стороны bmpd укажем, что в настоящее время в составе Росгвардии находятся восемь вертолетов Ка-226, переданных ей в апреле 2016 года в составе авиационных отрядов специального назначения МВД России (с 2007 по 2012 годы МВД России получило девять вертолетов Ка-226, один из этих вертолетов был потерян в аварии).

В ноябре 2017 года было сообщено, что три новых вертолета Ка-226 планируются к закупке для авиационного отряда Росгвардии в Москве.
12.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
Компании
Росгвардия

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 06:56
  • 1
Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник
  • 13.11 06:53
  • 3
Долгое эхо длинной ночи
  • 13.11 06:46
  • 1
"Медведь набирает силу": читатели западных СМИ оценили боевого робота из РФ
  • 13.11 06:40
  • 1
Прошло пять лет: на воду спускают гигантскую подводную лодку "Князь Владимир"
  • 13.11 06:20
  • 45
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 13.11 05:58
  • 5
Зимовка с ядерной начинкой
  • 13.11 05:47
  • 42
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 13.11 05:14
  • 3
Минобороны потратит 735 млн рублей на защиту Су-25СМ от управляемых ракет
  • 13.11 02:51
  • 1
Американская мечта о средней ракете
  • 13.11 01:29
  • 1
Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией
  • 13.11 01:24
  • 1
Авиагруппа "Русские витязи" показала "бочку" на авиашоу в Дубае
  • 13.11 01:15
  • 1
Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
  • 13.11 00:59
  • 35
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.11 20:53
  • 8
Blue Origin вскоре завершит строительство "фабрики по производству ракет"
  • 12.11 20:30
  • 1
Собак-саперов снабдили видеокамерами и радиосвязью
другие обсуждаемые темы