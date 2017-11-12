Израиль заморозил военно-техническое сотрудничество с Мьянмой

Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в публикации "Israel, Gel des exportations vers la Birmanie pour ne pas froisser les US" со ссылкой на свои источники, министерство обороны Израиля недавно приняло закрытое и в то же время очень быстрое решение заблокировать все экспортные лицензии на поставку в Мьянму товаров и услуг военного назначения.

Китайские БЛА СН-3А ВВС Мьянмы (с) uasvision.com

Несколько недель назад вопрос о поставках оружия в Мьянму вызвал в Израиле серьезные дебаты, после того как стало известно о крупных военных контрактах с этой страной в прошлом. Так, компания Tar Ideal Concepts долгое время занималась обучением бойцов сил специальных операций мьянмарской армии. При помощи компании-посредника Elul телекоммуникационная компания Commtac помогала устанавливать системы связи на БЛА китайского производства. Commtac является дочерней компанией группы Aeronautics Defense Systems (ADS), которая часто сотрудничает с подозрительными странами.

Хотя Тель-Авив не хочет предавать огласке эту временную приостановку экспорта для того, чтобы не поставить под удар высокопоставленных мьянмарских военных, речь идет в первую очередь о том, чтобы министерство обороны продолжало хранить молчание, так как эта история фактически срывает покрывало с китайско-израильского сотрудничества в области БЛА. Что не может не вызывать ярость израильского патрона в лице США, которые предпринимают титанические усилия для того, чтобы не допустить подобного взаимодействия с Пекином.