Искандер Махмудов и Андрей Бокарев продают свои доли в Концерне "Калашников"
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АО "Концерн "Калашников".
Источник: vpk-news.ru
Искандер Махмудов и Андрей Бокарев приняли решение о выходе из концерна и продаже своих долей. Соответствующее заявление было направлено в компанию ТКХ "Инвест" (владеет 49% АО "Концерн "Калашников"), сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник, близкий к структурам концерна.
По данным издания, гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко подтвердил эту информацию, добавив, что "стоимость сделки будет определена по результатам оценки".
"Андрей Бокарев также ответил, что информация правдива", – сообщает "Коммерсант". "Действительно, я принял решение выйти из концерна, чтобы полностью сосредоточиться на развитии гражданского направления других бизнес-активов, которые на сегодняшний день считаю для себя приоритетными",— заявил Бокарев. По его словам, развитием концерна в качестве частного инвестора продолжит заниматься Алексей Криворучко. Он "по-настоящему увлечен этим бизнесом и последние три года занимается в том числе его операционным управлением", подчеркнул Бокарев.
"В 2013-2015 годах совладельцы холдинга УГМК Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, а также их партнер по "Трансмашхолдингу" гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко через ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ) и ООО "ТКХ-Инвест" выкупили 49% АО "Концерн "Калашников". В апреле текущего года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация приняла решение увеличить долю частных инвесторов в концерне до 75%", – напоминает издание.
7 ноября 2017 г. пресс-служба Ростеха сообщила о том, что Госкорпорация намерена привлечь частного инвестора в капитал научно-производственного объединения "Высокоточные комплексы". Решение о продаже 49% акций оборонного холдинга уже утвердил наблюдательный совет.
По данным РБК, главным претендентом на покупку акций "Высокоточных комплексов" является Андрей Бокарев.
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12.11.2017
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