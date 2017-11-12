Проект легкого авианосца: Россия представит дополнение к тяжелому «Шторму»



Проект легкого авианосца.

Источник: krylov-center.ru/ Пресс-служба КГНЦ Проект легкого авианосца.Источник: krylov-center.ru/ Пресс-служба КГНЦ

Россия приступила к разработке современного легкого многофункционального авианосца (ЛМА) водоизмещением 40 тысяч тонн, сообщает издание FlotProm со ссылкой на источник в Крыловском государственном научном центре (КГНЦ).

Макет нового корабля уже разработан и будет представлен общественности в декабре 2017 года. Легкий авианосец будет являться неким дополнением к разрабатываемому проекту тяжелого авианосца «Шторм», однако в производстве выйдет в несколько раз дешевле. Кроме того, реализация проекта не требует огромного количества времени, как со «Штормом».

Новый корабль будет обладать довольно внушительными техническими характеристиками, учитывая не самые больше габариты. При водоизмещении в 30-40 тонн ЛМА будет способен взять на борт до 50 единиц различной техники. На данный момент планируется использовать в составе авиагруппы самолеты Су-33, являющиеся морским вариантом Су-35, а также МиГ-29К. Представители компании-разработчика сообщили, что использование МиГ-35 пока не предусматривается, поскольку на предприятии не приступили к разработке корабельной версии самолета.

Кроме того, для увеличения боевой эффективности авиационной группы будут использоваться самолеты радиолокационного дозора и современные вертолеты Ка-27. Примечательно, что новые легкие авианосцы могут быть построены в Крыму, на керченском заводе «Залив». Предприятие уже обладает необходимым опытом и технической оснащенностью, чтобы реализовать необходимый для России проект. Новые авианосцы смогут существенно облегчить возможность выполнения геополитических и боевых задач за пределами РФ.

Артём Колчин