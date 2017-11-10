

Макет нового гражданского узкофюзеляжного самолета МС-21 компании «Иркут».

Источник: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов Макет нового гражданского узкофюзеляжного самолета МС-21 компании «Иркут».Источник: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Самолет МС-21 получит российский сертификат типа в середине 2019 года, говорится в презентации корпорации "Иркут" (предприятие - изготовитель лайнера).

"Разработан план-график сертификационных летных испытаний самолета МС-21-300. Плановое число полетов - порядка 1000, плановый срок получения российского сертификата типа - середина 2019 года, плановый срок получения сертификата типа EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности - прим. ТАСС) - середина 2020 года", - говорится в документе.

В корпорации напомнили, что 2 ноября 2017 года начались летные испытания МС-21 в Жуковском, самолет достиг высоты 12000 метров. "Летные испытания - доводочные и сертификационные - продолжаются на базе летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ имени А. С. Яковлева (в составе корпорации "Иркут" - прим. ТАСС), ведется отработка систем и отладка программного обеспечения", - отмечается в презентации.

Идет подготовка к передаче в летно-испытательное подразделение (ЛИП) второго летного самолета. Третий летный самолет находится в цехе окончательной сборки, его передача в ЛИП планируется на 2018 год. Четвертый летный самолет - идет изготовление деталей и сборка отсеков фюзеляжа. Также построен самолет для статических испытаний, а самолет для ресурсных испытаний находится на стадии изготовления компонентов фюзеляжа, сообщили в "Иркуте".

Кроме того, поэтапно вводятся в строй новые станции линии окончательной сборки. "Производительность линии - порядка 20 самолетов ежегодно с поэтапным выходом на максимальный уровень. В 2018 году на Иркутском авиационном заводе завершится строительство логистического центра для самолетов МС-21", - говорится в презентации.

Ранее глава ОДК Александр Артюхов заявлял, что установленные планом сроки получения российского сертификата во втором квартале 2018 года будут обеспечены.