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США опровергли информацию о согласии поставлять Киеву летальное оружие

13.11.2017 ЦАМТО 139 0
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FGM-148 Javelin
Стрельба из FGM-148 Javelin на учениях в Эстонии. 2016 г.
Источник: Zuma/ТАСС

ЦАМТО, 10 ноября. Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что дал принципиальное согласие на поставку Украине летального оружия. "Это неправда", – заявил "РИА Новости" представитель Белого дома Майкл Энтон.

Ранее газета Wall Street Journalсо ссылкой на источники в американской администрации сообщила о том, что Вашингтон готов поставить Киеву противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin). Как утверждало издание, решение о поставках одобрено в принципе, однако сроки его реализации пока не определены.

Как напоминает агентство, американский конгресс ранее согласовал проект оборонного бюджета на 2018 ф.г., предусматривающий выделение Киеву военной помощи на сумму 350 млн. долл. в рамках инициативы, которая разрешает поставки Украине "летальных оборонительных вооружений".

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вашингтон не даст Киеву летальное оружие, в том числе комплексы Javelin. Ранее он говорил о том, что американские сенаторы одобрили выделение Киеву 500 млн. долл. на нужды обороны, однако в Вашингтоне это заявление не подтвердили, отмечает агентство.
10.11.2017
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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК

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