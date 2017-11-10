США опровергли информацию о согласии поставлять Киеву летальное оружие



Стрельба из FGM-148 Javelin на учениях в Эстонии. 2016 г.

Источник: Zuma/ТАСС Стрельба из FGM-148 Javelin на учениях в Эстонии. 2016 г.Источник: Zuma/ТАСС

ЦАМТО, 10 ноября. Белый дом опроверг сообщения СМИ о том, что дал принципиальное согласие на поставку Украине летального оружия. "Это неправда", – заявил "РИА Новости" представитель Белого дома Майкл Энтон.

Ранее газета Wall Street Journalсо ссылкой на источники в американской администрации сообщила о том, что Вашингтон готов поставить Киеву противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin). Как утверждало издание, решение о поставках одобрено в принципе, однако сроки его реализации пока не определены.

Как напоминает агентство, американский конгресс ранее согласовал проект оборонного бюджета на 2018 ф.г., предусматривающий выделение Киеву военной помощи на сумму 350 млн. долл. в рамках инициативы, которая разрешает поставки Украине "летальных оборонительных вооружений".

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вашингтон не даст Киеву летальное оружие, в том числе комплексы Javelin. Ранее он говорил о том, что американские сенаторы одобрили выделение Киеву 500 млн. долл. на нужды обороны, однако в Вашингтоне это заявление не подтвердили, отмечает агентство.