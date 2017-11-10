До конца года в ВДВ поступит 20 современных беспилотных комплексов



Разведывательный БЛА малого класса "Тахион".

Источник: http://rusvesna.su/ Разведывательный БЛА малого класса "Тахион".Источник: http://rusvesna.su/

ЦАМТО, 10 ноября. На вооружение подразделений беспилотных летательных аппаратов ВДВ до конца 2017 года поступит порядка 20 многофункциональных беспилотных комплексов типа "Орлан", "Элерон" и "Тахион".

Беспилотные комплексы оснащены сменными модулями с тепловизионными, фото- и видеокамерами на гиростабилизированной поворотной платформе, а также аппаратурой для ретрансляции.

Беспилотники планируется применять в ходе плановых мероприятий боевой подготовки для ведения воздушной, оптико-электронной, радио и радиотехнической разведки, передачи целеуказаний на ударные (огневые) средства и корректировки огня.

Современные беспилотные комплексы способны находиться в воздухе от 2 до 18 часов и выполнять задачи на высотах от 20 метров до нескольких тысяч метров.

Благодаря особой аэродинамической форме БЛА способны развивать скорость полета от 40 до 160 км/ч и вести передачу данных оператору, находящемуся на расстоянии до 60 км от беспилотника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.