До конца года в ВДВ поступит 20 современных беспилотных комплексов
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Разведывательный БЛА малого класса "Тахион".
Источник: http://rusvesna.su/
ЦАМТО, 10 ноября. На вооружение подразделений беспилотных летательных аппаратов ВДВ до конца 2017 года поступит порядка 20 многофункциональных беспилотных комплексов типа "Орлан", "Элерон" и "Тахион".
Беспилотные комплексы оснащены сменными модулями с тепловизионными, фото- и видеокамерами на гиростабилизированной поворотной платформе, а также аппаратурой для ретрансляции.
Беспилотники планируется применять в ходе плановых мероприятий боевой подготовки для ведения воздушной, оптико-электронной, радио и радиотехнической разведки, передачи целеуказаний на ударные (огневые) средства и корректировки огня.
Современные беспилотные комплексы способны находиться в воздухе от 2 до 18 часов и выполнять задачи на высотах от 20 метров до нескольких тысяч метров.
Благодаря особой аэродинамической форме БЛА способны развивать скорость полета от 40 до 160 км/ч и вести передачу данных оператору, находящемуся на расстоянии до 60 км от беспилотника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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10.11.2017
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