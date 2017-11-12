ВВС Израиля получили очередную пару истребителей F-35 "Адир"



Первые два построенные для ВВС Израиля истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) во время перелета через Атлантику из США в Израиль, 11.12.2016 (с) министерство обороны США.

Источник: МО США Первые два построенные для ВВС Израиля истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) во время перелета через Атлантику из США в Израиль, 11.12.2016 (с) министерство обороны США.Источник: МО США

ЦАМТО, 10 ноября. Командование ВВС Израиля 8 ноября объявило о прибытии на авиабазу "Неватим" очередной пары истребителей F-35I "Адир". При посадке новые самолеты сопровождала пара ранее полученных F-35I.

С учетом двух новых машин, общее количество прибывших в Израиль F-35I "Адир" возросло до 9 ед. После проведения процедуры приемки самолеты войдут в состав ВВС Израиля.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов версии ОВП или с коротким взлетом и вертикальной посадкой (КВВП), а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Полная стоимость программы на тот момент оценивалась в 15,2 млрд. долл.

Заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. МО Израиля разместило в октябре 2010 года. Сборка первого F-35A "Адир" началась 7 января 2016 года.

Вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было разбить на два транша. 22 февраля 2015 года МО Израиля подписало второй контракт стоимостью 2,82 млрд. долл., предусматривающий поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг.

В конце ноября 2016 года межминистерская комиссия правительства Израиля по вопросам безопасности (военно-политический кабинет) утвердила приобретение еще 17 F-35. В конце августа 2017 года направленная в США делегация МО Израиля подписала соглашение на закупку дополнительных истребителей "Адир". Таким образом, общее количество заказанных Израилем F-35A возросло до 50 ед.

Первая пара F-35A приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года. Еще три истребителя прибыли в Израиль 23 апреля 2017 года. 14 сентября на авиабазе "Неватим" совершили посадку очередные два F-35A.

В настоящее время пилоты эскадрильи "Голден Игл" израильских ВВС проходят обучение на новых самолетах. О начальной готовности F-35 к боевому применению планируется объявить 7 декабря 2017 года. Все истребители первой партии будут поставлены в 2018 году, второй – к 2021 году.