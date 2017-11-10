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В Москве состоялось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии

13.11.2017 ЦАМТО 180 0
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Флаги Беларуси и России.

ЦАМТО, 10 ноября. В Москве состоялось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии. В его работе приняли участие главы военных ведомств двух стран – генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Андрей Равков.

В соответствии с повесткой дня участники заседания рассмотрели вопросы обеспечения деятельности региональной группировки войск вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, подвели итоги работы за прошедший год и уточнили направления и задачи последующей совместной деятельности.

Также были проанализированы результаты наиболее значимого и масштабного совместного мероприятия военного сотрудничества, проведенного в этом году – стратегического учения "Запад-2017".

Помимо основной повестки дня, главы военных ведомств обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, которые в последнее время имеют тенденцию к обострению.

Выступая перед участниками заседания, министр обороны России отметил, что военное сотрудничество между Россией и Белоруссией активно развивается.

Высокий уровень партнерства военных ведомств позволяет успешно решать вопросы укрепления оборонного потенциала двух стран, демонстрировать мировому сообществу положительную динамику российско-белорусских отношений, рост возможностей вооруженных сил по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Сергей Шойгу пояснил, почему это актуально именно сейчас – в условиях непростой военно-политической обстановки.

В непосредственной близости от границ России и Белоруссии наращивается военное присутствие НАТО, размещаются дополнительные воинские контингенты, сосредотачиваются наступательные вооружения. На регулярной основе проводятся масштабные военные учения. Совершенствуется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов.

"Эти действия подрывают стратегическую стабильность и вынуждают принимать ответные меры оборонительного характера", – заявил министр обороны России, подчеркнув при этом, что "мы не желаем втягиваться в военную конфронтацию с Западом и готовы вести конструктивный диалог по всему комплексу проблем безопасности, в первую очередь, касающихся борьбы с мировым терроризмом".

Сергей Шойгу отметил, что министерства обороны России и Белоруссии проводят практические мероприятия по выполнению этих задач. Основное внимание при этом уделяется развитию региональной группировки войск, совместной боевой подготовке и формированию действенной нормативной правовой базы.

В связи с этим он напомнил, что в сентябре на полигонах России и Белоруссии состоялось совместное стратегическое учение "Запад-2017".

"Несмотря на плановый характер и оборонительный замысел, оно сопровождалось постоянными информационными выпадами и обвинениями со стороны отдельных наших партнеров", – с сожалением констатировал министр обороны России и объяснил причины такого их поведения.

Сергей Шойгу убежден, что созданный западными средствами массовой информации ажиотаж вокруг этого учения является прикрытием возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии. Например, на восточном фланге альянс повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, включая отработку вопросов применения ядерного оружия.

Министр обороны России предложил обсудить итоги учения "Запад-2017", проанализировать результаты проведенных в ходе него исследований по вопросам подготовки, ведения военных действий и их всестороннего обеспечения.

"Это позволит определить оптимальные варианты дальнейшего развития региональной группировки войск для гарантированного выполнения задач по сдерживанию и отражению возможной агрессии", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Он указал на необходимость "сверить подходы к решению основных вопросов взаимодействия в оборонной сфере и определить приоритетные направления дальнейшей совместной работы".

Сергей Шойгу выразил уверенность, что заседание совместной Коллегии оборонных ведомств Росси и Белоруссии "будет способствовать плодотворному развитию военного сотрудничества между нашими странами", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
10.11.2017
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