Рогозин сообщил об обсуждении с ОАЭ вопроса о совместном использовании космодрома Байконур
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Космодром Байконур.
Источник: © Егор Алеев/ТАСС
Дубай (ОАЭ). 12 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и ОАЭ обсуждают совместное использование космодрома Байконур, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Но основные переговоры лично я сегодня проводил по тематике космоса. Они интересуются развитием своих возможностей на рынке космических услуг. В этом плане мы провели переговоры, которые касались возможности использования Россией, Казахстаном и ОАЭ космодрома Байконур", - заявил Д.Рогозин журналистам в ходе выставки Dubai Airshow в воскресенье.
По его словам, на территории космодрома может быть сформирован технопарк для тех стран, которые по различным причинам не могут иметь собственных космодром, но имеют деньги и амбиции.
"Поэтому мы договорились, что в ближайшее время уже на самом Байконуре мы проведем эти переговоры",- сказал вице-премьер.
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12.11.2017
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