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Рогозин сообщил об обсуждении с ОАЭ вопроса о совместном использовании космодрома Байконур

13.11.2017 Интерфакс-АВН 95 0
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Космодром Байконур
Космодром Байконур.
Источник: © Егор Алеев/ТАСС

Дубай (ОАЭ). 12 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и ОАЭ обсуждают совместное использование космодрома Байконур, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Но основные переговоры лично я сегодня проводил по тематике космоса. Они интересуются развитием своих возможностей на рынке космических услуг. В этом плане мы провели переговоры, которые касались возможности использования Россией, Казахстаном и ОАЭ космодрома Байконур", - заявил Д.Рогозин журналистам в ходе выставки Dubai Airshow в воскресенье.

По его словам, на территории космодрома может быть сформирован технопарк для тех стран, которые по различным причинам не могут иметь собственных космодром, но имеют деньги и амбиции.

"Поэтому мы договорились, что в ближайшее время уже на самом Байконуре мы проведем эти переговоры",- сказал вице-премьер.
12.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Казахстан
ОАЭ
Россия
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур

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