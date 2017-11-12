Рогозин сообщил об обсуждении с ОАЭ вопроса о совместном использовании космодрома Байконур



Космодром Байконур.

Источник: © Егор Алеев/ТАСС Космодром Байконур.Источник: © Егор Алеев/ТАСС

Дубай (ОАЭ). 12 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и ОАЭ обсуждают совместное использование космодрома Байконур, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Но основные переговоры лично я сегодня проводил по тематике космоса. Они интересуются развитием своих возможностей на рынке космических услуг. В этом плане мы провели переговоры, которые касались возможности использования Россией, Казахстаном и ОАЭ космодрома Байконур", - заявил Д.Рогозин журналистам в ходе выставки Dubai Airshow в воскресенье.

По его словам, на территории космодрома может быть сформирован технопарк для тех стран, которые по различным причинам не могут иметь собственных космодром, но имеют деньги и амбиции.

"Поэтому мы договорились, что в ближайшее время уже на самом Байконуре мы проведем эти переговоры",- сказал вице-премьер.