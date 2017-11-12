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США осуществили очередной запуск РН Antares украинского производства

13.11.2017 Интерфакс-АВН 131 0
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Старт ракеты-носителя Antares
Старт ракеты-носителя Antares. Источник: www.channelnewsasia.com.
Источник: www.channelnewsasia.com

Киев. 12 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Разработанная и созданная на Украине ракета-носитель (РН) среднего класса Antares, задействованная в выполнении контракта NASA по обеспечению коммерческих снабженческих услуг (CRS) Международной космической станции (МКС), в воскресенье успешно запущена с космодрома в США.

Успешный запуск РН Antares с космическим грузовиком Cygnus, который транслировался на сайте NASA, осуществлен со Среднеатлантического регионального космодрома на острове Уоллтс (штат Вирджиния, США) в 14:14 по киевскому времени (15:14 мск).

Первоначально запуск был намечен на 11 ноября, однако был отложен в последний момент в связи появлением в зоне запуска частного самолета.

Выведенный на околоземную орбиту грузовик Cygnus, доставит на МКС около 3 тонн полезного груза, запасы пищи, научного оборудования, а также проведет утилизацию отходов с МКС.

Основная конструкция первой ступени РН спроектирована украинским государственным предприятием "КБ "Южное", изготовлена на ГП "ЮжМаш" (оба - г.Днепр, Украина). В кооперации по проекту также участвуют украинские "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "Чезара", "Рапид".

Это уже второй пуск модифицированной версии РН "Antares" - Antares-230 с замененными двигателями первой ступени РН.

Американская Orbital ATK приняла решение заменить маршевые двигатели первой ступени после аварии в октябре 2014 года, связанной с неисправностью двигателей AG-26 (модифицированные советские НК-33).

По итогам конкурса для новой версии Antares в качестве двигателей первой ступени были выбраны российские кислородно-керосиновые двигатели РД-181 (экспортная версия РД-191) производства НПО "Энергомаш". Первый пуск модернизированной РН Antares-230 был обеспечен в октябре 2016 года.

Данный пуск стал седьмой миссией по доставке грузов на МКС, которую американская Orbital ATK обеспечивает по контракту с NASA. До конца 2018 года планируется совершить 4 пуска, с 2019 по 2024 год - еще 6.

Как сообщалось, США в связи с веденными в 2014 году Конгрессом США ограничениями на военно-техническое сотрудничество с РФ до 2019 года планирует полностью отказаться от российских двигателей РД-180, которыми оснащены РН "Atlas-5".

Американской United Launch Alliance (ULA) поставки РД-181, которыми оснащаются новые РН "Antares" для МКС, ограничены гражданской сферой.

В объявленном в июне 2015 года Военно-воздушными силами США конкурсе по разработке двигателей взамен российских РД-180 приняло участие украинское ГКБ "Южное" (Днепр) со своим новым жидкостным РД-815.

В настоящее время Украина и США продолжают переговоры о сотрудничестве в области ракетного двигателестроения.
12.11.2017
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Страны
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Antares РН
Atlas V
Cygnus ГККС
Днепр
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