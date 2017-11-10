Пентагон: космос становится для США пространством ведения боевых действий
|
|
Космос превращается для американских Военно-воздушных сил (ВВС) в пространство ведения боевых действий. Об этом заявили в четверг на пресс-конференции в Пентагоне министр ВВС США Хезер Уилсони начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин.
Как сообщила Уилсон, в 2018 финансовом году американские ВВС планируют увеличить ассигнования на деятельность, касающуюся космического пространства, на 20%.
yandex.ru/images
- сказала министр ВВС.
Занимающее этот пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета, работает в структуре Пентагона и подчиняется министру обороны США. Уилсон не уточнила, какие именно суммы ВВС хотели бы выделить в новом финансовом году на программы, затрагивающие космос.
В свою очередь Голдфин отметил, что руководство США ожидает от ВВС достижения "превосходства в космосе, которое, как и превосходство в воздухе, означает свободу от нападения и свободу маневра". По признанию начштаба ВВС, речь идет о "существенном сдвиге" в планах и доктринах этого вида Вооруженных сил США.
Одновременно Уилсон заявилаа, что в ВВС сохраняется нехватка летчиков.
- подчеркнула министр. "Восстановление [боевой] готовности" Уилсон назвала одним из приоритетов ВВС США на обозримую перспективу. В качестве других она упомянула, в частности, "экономически выгодную модернизацию", обновление космических средств ВВС в увязке со стратегическим ядерным арсеналом, передает ТАСС
|
10.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.11.2017 Все очень плохо: генерал рассказал о перспективах США в войне с КНДР
13.11.2017 В Москве состоялось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии
13.11.2017 Прошло пять лет: на воду спускают гигантскую подводную лодку "Князь Владимир"
13.11.2017 "Запад-2017": учения прошли, недовольство осталось
13.11.2017 Китайское гиперзвуковое оружие попало на видео
13.11.2017 Американская мечта о средней ракете
13.11.2017 Долгое эхо длинной ночи
13.11.2017 Пентагон считает космос пространством для ведения боевых действий