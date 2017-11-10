Дутерте - Путину: Наши военные восхищены поставленным из России оружием

Президент России Владимир Путин, осуществляющий визит во Вьетнам на саммит АТЭС, провёл встречу с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Одной из тем разговора стали успешные действия филиппинских силовых структур по уничтожению крупной группировки боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) на острове Минданао. Кроме того, Путин и Дутерте обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.

По словам Владимира Путина, и Россия, и Филиппины сталкиваются с террористическими угрозами, а потому очень важно консолидировать усилия по противодействию международному терроризму.

Владимир Путин отметил, что рад новой встрече с Родриго Дутерте, добавив:

Помню, как Вам пришлось прервать свой визит в Россию в связи атаками террористов на вашу страну. Я помню, что Вы мне сказали, когда уезжали, что Вам нужно навести порядок, нанести удар по террористам. Хочу Вас поздравить с тем, что Вам удалось это сделать. Должен сказать, что это одна из наших общих задач, забот и проблем – сегодняшний терроризм и борьба с ним. В этой связи готовы, как и договаривались, развивать наши отношения, в том числе и в военной сфере, в военно-технической области. Разумеется, особое внимание нам нужно уделить экономическим связям.

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Президент Филиппин поблагодарил Владимира Путина за слова поддержки и реально проявившуюся военно-техническую помощь. Дутерте отметил, что за атакой на город Марави стояла крупная группировка террористов ИГИЛ (*), именно поэтому пришлось задействовать не только полицию, но и армейские подразделения.

Родриго Дутерте:

До сих пор остаются очаги вооружённого сопротивления, мы продолжаем операцию по очистке города, до сих пор город продолжает оставаться опасным местом. Хотел бы передать Вам слова особой благодарности от имени филиппинского народа за своевременную помощь, которую Россия оказала нам, предоставив грузовики и вооружение. Это было нам просто необходимо, чтобы пополнить наши запасы. Хочу передать Вам слова моих военных, которые восхищались оружием, которое Россия нам поставила. Там нам пришлось вести новый тип войны, мы должны были бороться со снайперами, поскольку снайперы были основной угрозой для наших войск. Так же, как и в Сирии, эти люди прячутся за стенами, в укрытиях. Мы вели боевые действия, отбивая дом за домом. Это не такое легкое дело. То оружие, которое мы получили от России, современное оружие, отдано спецчастям нашей полиции. Это действительно имело большое значение. Теперь я намереваюсь и дальше закупать такое оружие.

Ранее было заявлено, что Россия поставила на Филиппины по морю несколько военных грузовиков и тысячи единиц стрелкового оружия. Первоначально речь шла об автоматах Калашникова. Всех подробностей поставки вооружений не раскрывается.