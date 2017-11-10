Дутерте - Путину: Наши военные восхищены поставленным из России оружием
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Президент России Владимир Путин, осуществляющий визит во Вьетнам на саммит АТЭС, провёл встречу с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Одной из тем разговора стали успешные действия филиппинских силовых структур по уничтожению крупной группировки боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) на острове Минданао. Кроме того, Путин и Дутерте обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества.
По словам Владимира Путина, и Россия, и Филиппины сталкиваются с террористическими угрозами, а потому очень важно консолидировать усилия по противодействию международному терроризму.
Владимир Путин отметил, что рад новой встрече с Родриго Дутерте, добавив:
http://www.globallookpress.com
Президент Филиппин поблагодарил Владимира Путина за слова поддержки и реально проявившуюся военно-техническую помощь. Дутерте отметил, что за атакой на город Марави стояла крупная группировка террористов ИГИЛ (*), именно поэтому пришлось задействовать не только полицию, но и армейские подразделения.
Родриго Дутерте:
Ранее было заявлено, что Россия поставила на Филиппины по морю несколько военных грузовиков и тысячи единиц стрелкового оружия. Первоначально речь шла об автоматах Калашникова. Всех подробностей поставки вооружений не раскрывается.
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10.11.2017
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