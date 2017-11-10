Украинские танковые двигатели, поставленные в Пакистан, массово выходят из строя



Пакистанский основной боевой танк Al-Khalid 1 на выставке IDEAS 2014.

Источник: www.militaryparitet.com Пакистанский основной боевой танк Al-Khalid 1 на выставке IDEAS 2014.Источник: www.militaryparitet.com

"Пакистанская история" началась в 2016 году. Завод им. Малышева передал Министерству обороны Пакистана 30 комплектов моторно-трансмиссионных установок для танков "Аль Халид". Однако вскоре двигатели стали выходить из строя, пишет блогер Диана Михайлова.

Экспертиза установила, что с двигателями всё в порядке, а вот масло оказалось очень низкого качества. Единственным лицензированным производителем этого масла в Украине является бердянское предприятие "Агринол".

"Самое интересное начинается дальше. Выясняется, что на "Агриноле" ни сном ни духом не ведают ни о каких поставках масла в Пакистан. Предприятие выиграло тендер и отправляло масло в украинские войска. Но в течение 2016-2017 годов бердянский завод не экспортировал масло "Азмол Гарант" в Пакистан. Откуда же корпорация "Укрспецэкпорт", поставлявшая пакистанцам как сами моторы, так и все сопутствующие комплектующие, взяла это злополучное масло?", – задается вопросом автор.

Оказалось, что в прошлом лицензией на выпуск данной продукции также владел фастовский завод "Ариан". Но после аннулирования лицензии предприятие продолжило выпуск масла незаконно, фактически поставляя на рынок контрафакт.

В течение последних 2-х лет сигналы о контрафакте под маркой "Азмол" неоднократно поступали во все компетентные ведомства. И "Укроборонпром", и "Укрспецэкспорт", и Минобороны об этом знали.

Тем не менее, при закупке масла для пакистанских танков выбор чиновников "Укрспецэкпорта" пал на "Ариан". В течение 2015-2017 годов корпорация поставила в Пакистан почти 200 тонн абсолютно непригодного моторного масла.

"Руководство "Укрспецэкспорта" организовало схему, по которой подделка закупается вдвое дороже, чем масло от легального производителя. Тонна оригинального "Азмол Гарант" стоит не более 80 тыс. грн. Средняя цена, по которой госкорпорация покупает фальсификат "Ариана", при аналогичных условиях доставки колеблется в районе 162-163 тыс. грн за тонну. Разницу между реальной и официальной стоимостью чиновники отправляют на свои офшорные компании", – говорится в статье.

Естественно, масштабная афера возможна только под покровительством гендиректора Укроборонпрома Романа Романова. Его имя пока не фигурирует в материалах расследования. Но с 2014 года, когда чиновник возглавил концерн, регулярно звучит в журналистских расследованиях о коррупции в оборонном комплексе.