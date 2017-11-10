Airbus обнародовал подробности нового истребителя для ЕС
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Концепция нового истребителя пятого поколения для ЕС.
Источник: popsci.com
Корпорация Airbus Defense and Space в Берлине на конференции International Fighter 2017 раскрыла концепцию нового истребителя пятого поколения для ЕС, сообщает Jane’s 360.
Создаваемый New Fighter должен стать частью семейства пилотируемых и беспилотных аппаратов системы FCAS (Future Combat Air System). Заказчиком истребителя стали Германия и Франция, предполагается, что самолет в 2040-х годах заменит истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.
В Airbus заинтересованы в ускорении разработки европейского истребителя пятого поколения, создание которого может занять до 15 лет.
Недавно Германия допустила покупку истребителей пятого поколения F-35 (их производит американская компания Lockheed Martin), что не отвечает интересам европейской Airbus, отмечает Jane’s 360. С другой стороны, взаимодействие Германии и Франции в создании New Fighter, не предполагающее участия Великобритании, обозначило бы новые приоритеты сотрудничества стран в рамках ЕС.
|Концепция нового истребителя пятого поколения для ЕС.
|Источник: popsci.com
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10.11.2017
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