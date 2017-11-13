Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник

Запускаемый с плеча уникальный миниатюрный летательный аппарат ТПК-7Э разрабатывается в России. Данный разведывательный дрон будет транспортироваться в контейнере, похожем на обычный ручной гранатомет.

После старта он автоматически расправляет композитные крылья. После чего продолжительное время способен вести обзор местности, развивая в полете скорость до 200 км/ч. Высота полета - 5000 м.

РГ\Алексей Моисеев

Время подготовки дрона к работе - от 10 секунд до 2 минут. Все определяется способом управления. Если будет выбран автоматический режим, то беспилотник автономно следует заранее заданному маршруту. При ручном - оператор осуществляет контроль с носимого планшета управления.

На планшет в режиме реального времени будет поступать видео с установленной на БПЛА камеры высокого разрешения. При разведке в ночное время оператор сможет также получать и тепловое изображение с бортового прибора ночного видения с неохлаждаемой матрицей.

Помимо двух камер - телевизионной и тепловизионной - крылатый разведчик может оснащаться множеством других полезных нагрузок, среди которых малогабаритная РЛС с дальностью обнаружения целей до 5 км, ретранслятор связи, а также система целеуказания внешним ударным средствам.

Сообщалось, что аппарат приобретет способность самостоятельного поражения целей, для чего его вооружат бортовым боеприпасом.

Образец данного беспилотного летательного аппарата демонстрировался на ряде выставок, в том числе и на международном военно-техническом форуме "Армия-2017", передает "РГ-Сила"