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Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник

13.11.2017 Военное обозрение 146 1
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Запускаемый с плеча уникальный миниатюрный летательный аппарат ТПК-7Э разрабатывается в России. Данный разведывательный дрон будет транспортироваться в контейнере, похожем на обычный ручной гранатомет.

После старта он автоматически расправляет композитные крылья. После чего продолжительное время способен вести обзор местности, развивая в полете скорость до 200 км/ч. Высота полета - 5000 м.

РГ\Алексей Моисеев

Время подготовки дрона к работе - от 10 секунд до 2 минут. Все определяется способом управления. Если будет выбран автоматический режим, то беспилотник автономно следует заранее заданному маршруту. При ручном - оператор осуществляет контроль с носимого планшета управления.

На планшет в режиме реального времени будет поступать видео с установленной на БПЛА камеры высокого разрешения. При разведке в ночное время оператор сможет также получать и тепловое изображение с бортового прибора ночного видения с неохлаждаемой матрицей.

Помимо двух камер - телевизионной и тепловизионной - крылатый разведчик может оснащаться множеством других полезных нагрузок, среди которых малогабаритная РЛС с дальностью обнаружения целей до 5 км, ретранслятор связи, а также система целеуказания внешним ударным средствам.

Сообщалось, что аппарат приобретет способность самостоятельного поражения целей, для чего его вооружат бортовым боеприпасом.

Образец данного беспилотного летательного аппарата демонстрировался на ряде выставок, в том числе и на международном военно-техническом форуме "Армия-2017", передает "РГ-Сила"
10.11.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 1746
295
№1
13.11.2017 06:56
Давно пора было создать ударно-разведывательный дрон разового применения, но нужна не только телевизионная камера, но и тепловая. Запустили с плеча в нужном направлении, через камеру нашли цель - личный состав, уничтожили. Это позволило бы уничтожать л/с противника без огневого соприкосновения и без потерь со своей стороны. Один дрон - один солдат, не такая уж большая цена при невысокой концентрации живой силы противника.
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