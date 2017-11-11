Глава британского минобороны заверил США в партнерстве перед лицом "российской агрессии"
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В пятницу в британской столице состоялась встреча министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Про итогам встречи Уильямсон назвал Лондон самым близким партнером Вашингтона в противостоянии "российской агрессии".
- приводятся слова Уильямсона в коммюнике, распространенном британским минобороны.
OWEN COOBAN/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE
- добавил он.
На встрече главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в Сирии, отметив, что "хотя ИГ* близок к разгрому в Ираке и Сирии, он продолжает вызывать беспокойство у Великобритании и США". В этой связи минобороны Великобритании подтвердило свою поддержку международной коалиции сил во главе с США, которая проводит операции в Ираке и Сирии.
- отмечается в коммюнике.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев накануне высказал мнение, что необходимо дать четкую оценку непрекращающейся демагогии ряда стран, в том числе США, про "агрессию" России. По мнению сенатора, в настоящее время "агрессия" РФ для отдельных государств становится очень выгодным поводом, чтобы вывести оппонентов за рамки международного права и даже морали, передает ТАСС
Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая группировка
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11.11.2017
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