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Глава британского минобороны заверил США в партнерстве перед лицом "российской агрессии"

13.11.2017 Военное обозрение 113 0
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В пятницу в британской столице состоялась встреча министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Про итогам встречи Уильямсон назвал Лондон самым близким партнером Вашингтона в противостоянии "российской агрессии".

От сражений в окопах Первой мировой войны до противостояния российской агрессии и сражения с "Исламским государством"* (ИГ*), сегодня Великобритания является самым близким партнером США на протяжении последнего века

- приводятся слова Уильямсона в коммюнике, распространенном британским минобороны.

OWEN COOBAN/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Сегодня наши страны взаимодействуют во всем, от (военных) операций и разведки до инноваций, и эта встреча является возможностью для продолжения укрепления наших особых отношений

- добавил он.

На встрече главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в Сирии, отметив, что "хотя ИГ* близок к разгрому в Ираке и Сирии, он продолжает вызывать беспокойство у Великобритании и США". В этой связи минобороны Великобритании подтвердило свою поддержку международной коалиции сил во главе с США, которая проводит операции в Ираке и Сирии.

Оба (министра) также обсудили возрастающую напористость, которая исходит от Кремля, по мере того, как Великобритания стоит плечом к плечу с США и с союзниками по НАТО, возглавляя тактическую группу передового базирования в Эстонии и направляя солдат в возглавляемое США боевое формирование в Польше

- отмечается в коммюнике.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев накануне высказал мнение, что необходимо дать четкую оценку непрекращающейся демагогии ряда стран, в том числе США, про "агрессию" России. По мнению сенатора, в настоящее время "агрессия" РФ для отдельных государств становится очень выгодным поводом, чтобы вывести оппонентов за рамки международного права и даже морали, передает ТАСС

Исламское государство* (ИГ*) - запрещенная в России террористическая группировка
11.11.2017
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Ирак
Польша
Россия
Сирия
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Эстония
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