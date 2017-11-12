В Ираке разбился военный вертолет Ми-17
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Ми-17 ВС Ирака.
Источник: http://anna-news.info
Вертолет ВС Ирака потерпел крушение при выполнении "тренировочной миссии", все семь находившихся на борту иракских военнослужащих погибли, передает РИА Новости сообщение новостного портала Iraqi News.
По данным ресурса, вертолет Ми-17 рухнул в воскресенье утром в провинции Васит к востоку от авиабазы Эль-Кут в центральной части страны.
"Экипаж и 5 офицеров, находившихся на борту вертолета, погибли", – говорится в сообщении пресс-службы иракских ВВС, опубликованном в "Фейсбуке".
Как отметило в свою очередь агентство "Рейтер", к крушению военного вертолета могла привести техническая неисправность.
Официальной версии о причинах катастрофы пока не поступало. Ведется расследование.
Вертолет Ми-17, производимый в России, представляет собой экспортную модификацию военно-транспортного самолета Ми-8. Контракт на поставку этих машин в Ирак в модификации Ми-171Ш был подписан в 2007 году.
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12.11.2017
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