Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Ираке разбился военный вертолет Ми-17

13.11.2017 Военное обозрение 87 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-17
Ми-17 ВС Ирака.
Источник: http://anna-news.info

Вертолет ВС Ирака потерпел крушение при выполнении "тренировочной миссии", все семь находившихся на борту иракских военнослужащих погибли, передает РИА Новости сообщение новостного портала Iraqi News.

По данным ресурса, вертолет Ми-17 рухнул в воскресенье утром в провинции Васит к востоку от авиабазы Эль-Кут в центральной части страны.

"Экипаж и 5 офицеров, находившихся на борту вертолета, погибли", – говорится в сообщении пресс-службы иракских ВВС, опубликованном в "Фейсбуке".

Как отметило в свою очередь агентство "Рейтер", к крушению военного вертолета могла привести техническая неисправность.

Официальной версии о причинах катастрофы пока не поступало. Ведется расследование.

Вертолет Ми-17, производимый в России, представляет собой экспортную модификацию военно-транспортного самолета Ми-8. Контракт на поставку этих машин в Ирак в модификации Ми-171Ш был подписан в 2007 году.
12.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 06:56
  • 1
Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник
  • 13.11 06:53
  • 3
Долгое эхо длинной ночи
  • 13.11 06:46
  • 1
"Медведь набирает силу": читатели западных СМИ оценили боевого робота из РФ
  • 13.11 06:40
  • 1
Прошло пять лет: на воду спускают гигантскую подводную лодку "Князь Владимир"
  • 13.11 06:20
  • 45
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 13.11 05:58
  • 5
Зимовка с ядерной начинкой
  • 13.11 05:47
  • 42
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 13.11 05:14
  • 3
Минобороны потратит 735 млн рублей на защиту Су-25СМ от управляемых ракет
  • 13.11 02:51
  • 1
Американская мечта о средней ракете
  • 13.11 01:29
  • 1
Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией
  • 13.11 01:24
  • 1
Авиагруппа "Русские витязи" показала "бочку" на авиашоу в Дубае
  • 13.11 01:15
  • 1
Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
  • 13.11 00:59
  • 35
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.11 20:53
  • 8
Blue Origin вскоре завершит строительство "фабрики по производству ракет"
  • 12.11 20:30
  • 1
Собак-саперов снабдили видеокамерами и радиосвязью
другие обсуждаемые темы