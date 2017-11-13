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Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией

13.11.2017 ИноСМИ 156 1
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Зенитно-ракетные комплексы "Триумф" С-400
Зенитно-ракетные комплексы "Триумф" С-400.
Источник: © РИА Новости, Алексей Даничев

Еще одним признаком стратегических изменений в регионе Северной Африки стало желание Марокко совершить покупку российских систем С-400 в целях диверсификации своих военных активов. Страна следит за региональными и международными событиями, и хочет быть к ним готовой.

Известная зенитная ракетная система была разработана концерном "Алмаз-Антей" и принята на вооружение в Алжире, Саудовской Аравии и Турции.

Российско-марокканские переговоры о приобретении противоракетных батарей и самолетов увенчались соглашением Рособоронэкспорта, достигнутым в ходе официального визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Марокко 11 октября. По итогам визита было подписано 11 соглашений, касающихся сельского хозяйства, образования, туризма, энергетики, а также укрепления военного сотрудничества.

В свою очередь один из военных чиновников сообщил, что Марокко участвует в проектах в области военной промышленности вместе с группой стран, таких как Индия, Китай и Бразилия. Их интересует производство средств противовоздушной защиты, включая зенитные ракеты и ракетные комплексы большой дальности, посредством приобретения патентов на военное производство.

Военный эксперт Абдель Рахман Маккави считает, что скорее всего приобретение Марокко систем противовоздушной защиты будет российским решением, направленным на создание своего рода военного баланса в Северной Африке между Марокко и Алжиром. Эксперт добавил, что подобный сдвиг будет иметь политические аспекты. Так, Россия не забыла предательство Алжира, который удвоил добычу газа и свой экспорт в Европу после европейских санкций в отношении России, и то, что сказал покойный Ахмед Осман: "Сердце Алжира находится в России, но его деньги - в Европе".

В интервью Akhbar Al Yaum Маккави отметил, что сближение между Марокко и Россией основывается на ряде общих интересов, в том числе касательно военной ситуации в Северной Африке. Он добавил, что ход предстоящих войн в Северной Африке будет зависеть от ракет дальнего действия, беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной защиты.

Это не первый раз, когда Марокко обращается к России по поводу приобретения военной техники. Так, к примеру, ранее российские и американские СМИ опубликовали сообщения о военном соглашении между двумя странами, предметом которого является приобретение Марокко российской подводной лодки "Амур 1650". Возможность заключения этой сделки обсуждалась с 2013 года. Также говорилось о приобретении механизмов технического обслуживания подводной лодки и обучении управлению ею марокканской военной команды, - все это в рамках долгосрочного двустороннего соглашения об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.


Хамза Хабхуб (Hamza Habhub)

Al Yaoum 24, Марокко
12.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Бразилия
Индия
Китай
Марокко
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
Амур-1650
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
136
№1
13.11.2017 01:29
Что подразумевается под термином диверсификация? У нас это плавный переход военных технологий на гражданские рельсы. Им что уже нужны даже технологии?
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