Терроризм на колесах: "шахид-мобили" на службе у ИГ



Шахид-мобили.

Источник: Thaier Al-Sudani/Reuters Шахид-мобили.Источник: Thaier Al-Sudani/Reuters

Как и зачем исламисты используют автомобильные бомбы

В ходе войны на Ближнем Востоке и в Афганистане террористы активно использовали "шахид-мобили" - начиненные взрывчаткой транспортные средства. Первая атака с применением "шахид-мобиля" была совершена спустя несколько дней после интервенции американцев в Ирак. Наиболее массово они начали применяться уже запрещенным в России "Исламским государством" - в начале 2010 для захвата новых территорий, а в последние годы для обороны.

В конце минувшей недели сирийская правительственная армия объявила об обнаружении завода запрещенного в России "Исламского государства", на котором боевики предположительно изготавливали взрывные устройства и так называемые "шахид-мобили".

Завод был расположен в населенном пункте аль-Рашидия в провинции Дейр-эз-Зор. На видеозаписи, опубликованной сирийским государственным иформагентством SANA, показан найденный там видоизменный автомобиль с бронированными боками. По словам представителя армии, военные обнаружили на заводе также химикаты для изготовления взрывчатых веществ и материалы для создания мин.

Боевики ИГ достаточно активно использовали мины и "шахид-мобили" в борьбе против правительственных сил в Сирии и Ираке. Именно из-за этой тактики, например, так затянулась битва за взятие иракского Мосула, продлившаяся с марта по июль 2017 года.

По данным аффилированного с группировкой агентства Amaq, за прошлый год боевики ИГ совершили 1112 взрывов с использованием смертником, 815 из которых были совершены с помощью различных транспортных средств.

Война в Ираке

"Шахид-мобили" начали широко использоваться террористами еще в начале войны в Ираке в 2003 году, задолго до появления "Исламского государства". Первая зарегистрированная атака, совершенная с помощью такого транспортного средства, произошла 22 марта 2003 года, всего через несколько дней после вторжения американцев в Ирак, и ознаменовала собой начало широкой кампании таких нападений по всей этой стране.

Использование автомобилей, начиненных взрывчаткой, позволяло боевикам незамеченными влиться в поток гражданского транспорта и совершить самоподрыв в намеченном месте, не будучи обнаруженными. "Побочным эффектом частого использования "шахид-мобилей" стало то, что любой гражданский автомобиль превращался в глазах мирных жителей и военных в потенциальную бомбу, вызывал у них страх и паранойю", - отмечает представитель британского центра Jane's Terrorism&Insurgency Хьюго Кааман, исследующий применение исламистами автомобильных бомб.

"Шахид-мобиль" или автомобильная бомба представляет собой переоборудованное транспортное средство, функционирующее как самодельное взрывное устройство. "Шахид-мобили" могут вмещать в себя достаточно большое количество взрывчатых веществ, которое ограничивает только размер машины.

Так, например, компактный седан вмешает в себя 227 кг взрывчатки, стандартный - 455 кг, микроавтобус - 1,8 т, топливозаправочный прицеп - 13,6 т.

Радиус взрывной волны в случае их использования составляет 30 м, 38 м, 61 м и 138 м соответственно.

В первые годы войны в Ираке количество нападений с помощью автомобильных бомб продолжало неуклонно расти. По данным исследователей Чикагского университета, в 2003 году в Ираке было совершено более 20 атак с помощью "шахид-мобилей", в 2004 - около сотни, в 2005 - более 200. В 2006 году их количество снизилось до 140: эксперты связывают это с тем, что осенью того года племена иракской провинции Анбар объединились в союз "Пробуждение" для борьбы с "Аль-Каидой" (запрещена в России).

В 2007 году количество автомобильных атак снова возросло до 200, в 2008 - сократилось до 90 и продолжило сокращаться до конца войны. Однако атаки "шахид-мобилей" так и не прекратились полностью.

Становление и расцвет ИГ

После окончания американской интервенции в Ираке ответственность за безопасность страны легла на плечи реформированной и относительно неопытной иракской армии. Воспользовавшись этим, исламисты начали новую волну атак "шахид-мобилей" на гражданские и охранные объекты и в течение полугода после вывода американских войск снова активизировали свою деятельность в своих опорных пунктах в мухафазах Найнава, Анбар, Дияла, Киркук и Салах-эд-Дин.

В 2012 году в Ираке было зарегистрировано уже 399 атак "шахид-мобилей", использованных боевиками ИГ, а в 2013 году - 807. По мере того, как увеличивалась контролируемая ими территория, они начали создавать тайные укрытия, чтобы производить автомобильные бомбы в относительной безопасности.

Начало гражданской войны в Сирии в 2011 году и последующее ухудшение ситуации с безопасностью в восточной части страны позволило ИГ в начале 2013 года установить контроль над ее территориями на границе с Ираком.

Сначала исламисты использовали для нападений "скрытые" "шахид-мобили" - автомобильные бомбы, замаскированные под обычные гражданские машины, которые применялись боевиками для того, чтобы совершать атаки незамеченными. Однако позже, в 2013-2014 годах, когда ИГ начало активно захватывать территории Сирии и Ирака, боевики были вынуждены отказаться от "скрытых" "шахид-мобилей" в районах, где проводилась линия фронта, в пользу бронированных. Броня снижала риск преждевременного детонирования в случае, если противник открывал огонь по транспортному средству.

В первое время боевики оснащали импровизированной броней гражданские транспортные средства. Но позже исламисты начали использовать в качестве "шахид-мобилей" также и тяжелую военную технику.

Одним из первых задокументированных случаев использования ИГ так называемых "танков-шахидов" произошел при захвате боевиками сирийской авиабазы Менах 5 августа 2013 года. Тогда террористы использовали несколько танков БМП-1, начиненных взрывчаткой, для прорыва последних оборонительных рубежей, что в конечном итоге привело к полному захвату укрепленной военной базы.

Для подчинения новых территорий боевики ИГ создали специальные "батальоны самоубийц", сопровождавшие другие формирования группировки в боях и расчищавшие им путь. "Использование бронированных "шахид-мобилей" в боях работает как мощный множитель силы, позволяя малочисленной атакующей стороне преобладать над более крупным контингентом противника", - отмечает Кааман.

Переход к обороне

После того, как "Исламское государство" постепенно начало терять контроль над своими территориями, боевики начали использовать "шахид-мобили" больше в оборонительных целях, а не захватнических. Так, террористы стали отправлять начиненные взрывчаткой автомобили к позициям правительственных сил, чтобы сдерживать их непрекращающиеся атаки. 815 атак "шахид-мобилей", за которые ИГ взяло ответственность в 2016 году, были совершены именно в оборонительных целях.

Подавляющая часть автомобильных атак прошлого года были совершены с использованием бронированных "шахид-мобилей". 815 - это самое большое количество нападений с помощью автомобильных бомб с 2003 года. Для того, чтобы проводить атаки, боевики ИГ создали целую сеть заводов по производству бронированных "шахид-мобилей" на своих территориях. Косвенные признаки функционирования обширной сети заводов ИГ правительственные силы Ирака обнаружили уже после взятия восточного Мосула.

В битве за этот город на север Ирака боевики применяли "шахид-мобили" наиболее активно. Так, за 100 дней боевики использовали 280 автомобильных бомб, чтобы сдержать наступление правительственных сил и причинить военным как можно больше ущерба. Самыми распространенным транспортными средством, которое боевики ИГ использовали в качестве "шахид-мобилей" во время битвы за Мосул, были бронированные внедорожники.

Как отмечает Кааман, чаще всего террористы использовали в качестве "шахид-мобилей" белые внедорожники KIA.

Они были оснащены однотипной броней, что указывало на массовое производство мобильных бомб. Обычно броня окрашивалась в цвет самого автомобиля, но иногда использовали контрастные цвета, например, синий или красный. Исследователь предполагает, что все они были произведены в этом регионе, так как именно Мосул был центром производства "шахид-мобилей" в Ираке.

Амалия Затари