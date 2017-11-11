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"Запад-2017": учения прошли, недовольство осталось

13.11.2017 Газета.ru 223 0
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Совместные стратегические учения (ССУ)
Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области, 18 сентября 2017 года.
Источник: Павел Герасимов/РИА "Новости"

Шойгу прокомментировал ажиотаж зарубежных СМИ вокруг учений "Запад-2017"

В Москве подвели итоги прошедших в сентябре российско-белорусских военных учений "Запад-2017". Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военных ведомств двух стран пожаловался на необоснованные обвинения и информационные "вбросы" о маневрах со стороны Запада. По мнению главы российского Минобороны, созданный западными СМИ ажиотаж вокруг маневров является прикрытием возросшей активности НАТО рядом с границами России и Белоруссии.

В Москве состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. В нем приняли участие глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и его белорусский коллега Андрей Равков. В ходе встречи министры обсудили итоги совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017", которые проходили 14-20 сентября текущего года, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Газету.Ru".

"Несмотря на плановый характер и оборонительный замысел, оно [учение] сопровождалось постоянными информационными выпадами и обвинениями со стороны отдельных наших партнеров", - отметил Шойгу.

По мнению министра, ажиотаж вокруг маневров, созданный западными СМИ, является прикрытием возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии.

"В непосредственной близости от наших границ наращивается военное присутствие НАТО, размещаются дополнительные воинские контингенты, сосредотачиваются наступательные вооружения. На регулярной основе проводятся масштабные военные учения. Совершенствуется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных ведомств", - сказал министр, отметив, что "эти действия подрывают стратегическую стабильность и вынуждают принимать ответные меры оборонительного характера".

"Мы не желаем втягиваться в военную конфронтацию с Западом и готовы вести конструктивный диалог по всему комплексу проблем безопасности, в первую очередь касающихся борьбы с мировым терроризмом", - подчеркнул Шойгу.

На заседании министры обороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества между военными ведомствами, а также план работы совместной коллегии на 2018 год.

"Сегодняшнее заседание стало очередной точкой соприкосновения военных ведомств по ряду вопросов создания новых и совершенствования уже действующих систем обеспечения безопасности в военной сфере", - рассказали агентству БЕЛТА в Минобороны Белоруссии.

Как отметил Шойгу, высокий уровень партнерства российского и белорусского Минобороны способствует укреплению оборонного потенциала обеих стран и демонстрирует "мировому сообществу положительную динамику российско-белорусских отношений".

Основная часть учений прошла на белорусских полигонах. Также в ходе маневров были задействованы полигоны в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России. В Москве не раз подчеркивали, что учения являются плановыми и носят исключительно оборонительный характер, однако в НАТО опасались, что после учений Россия может оставить свои войска и технику в Белоруссии.

Американское издание The Christian Science Monitor после завершения учений отмечало, что главной целью "Запада-2017" для России была попытка продемонстрировать, как изменились ее вооруженные силы после увеличения государственных расходов на оборону и начала модернизации армии.

"Это послание НАТО: если вы подойдете слишком быстро, если вы будете угрожать нашим границам, у нас есть и желание, и возможность дать вам отпор", - утверждалось в публикации.

Учения "Запад-2017" - это не просто предупреждение потенциальным противникам России, предположил в разговоре с изданием научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в лондонском Королевском институте международных отношений Мэтью Булик. "Униженные распадом СССР и последующей потерей своего статуса, они [русские] противопоставляют себя международному порядку, с которым они никогда не соглашались, который противостоит их собственным нормам и ценностям и который они стремятся изменить", - считает эксперт.

"Учения, подобные "Западу-2017", демонстрируют потенциал повышения уровня возможностей вооруженных сил и требуют тщательной и трезвой оценки от иностранных наблюдателей", - заявил британскому агентству "Би-би-си" один из ведущих западных экспертов по российским военным разработкам Роджер Макдермотт.

Самым интересным на учениях он счел демонстрацию ударных систем, так как "со времени учений "Запад-2013" Москва увеличила роль высокоточного удара неядерными вооружениями". Собеседник агентства отметил увеличение интереса России к высокоточному оружию, например, крылатые ракеты большой дальности, которые Россия впервые использовала во время операции в Сирии.

По мнению Макдермотта, западные страны и Россия по-разному видят потенциал применения высокоточных снарядов. Если западные страны воспринимают высокоточные вооружения как способ снижения гражданских потерь при бомбардировках, то российские ВС рассматривают это оружие с точки зрения "предъядерной подготовки", считает аналитик.


Отднел "Армия"
11.11.2017
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