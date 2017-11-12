"Прибыль за первое полугодие снизилась на 23%"



Андрей Богинский.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС Андрей Богинский.Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В условиях падения спроса вертолетную промышленность спасает госзаказ

Как писала "Газета.Ru", входящему в состав госкорпорации "Ростех" холдингу "Вертолеты России" по-прежнему не удается выполнить поручение президента от 2013 года о создании и вводе в эксплуатацию нового массового гражданского вертолета. О том, чем эту неудачу холдинг пытается компенсировать, рассказал генеральный директор "ВР" Андрей Богинский.

- Андрей Иванович, на мировом рынке вертолетов подчас предложение новых моделей превышает потребности рынка. Каким образом эта ситуация сказывается на "Вертолетах России"?

- В условиях сокращения спроса на военную технику со стороны российских и иностранных заказчиков, холдинг активно развивает продажи гражданских вертолетов. Если в 2016 году продажи гражданских вертолетов российского производства составляли всего 16 машин, то по итогам 2017 года мы планируем реализовать порядка 70 вертолетов. Холдинг участвует в федеральной программе развития санитарной авиации. До конца октября планируем завершить выполнение контракта 2017 года на поставку 29 медицинских вертолетов и сейчас мы ждем постановления правительства о продлении программы.

С Государственной транспортной лизинговой компанией подписано соглашение, по которому "Вертолеты России" в 2018 году обязуются поставить 31 вертолет в медицинском варианте. Как только появится документ из правительства, с ГТЛК будет подписан контракт.

Кроме того, холдинг ушел от практики "продал и забыл", предлагая заказчикам не только вертолетную технику, но и удобные форматы послепродажного обслуживания - обучение летчиков и технических специалистов или расширенную поддержку эксплуатанта через единую службу технической поддержки заказчиков ТеМПо. Такой подход нравится заказчикам и дает положительные результаты. В 2016 году доля послепродажного обслуживания в структуре общей выручки холдинга выросла на 18,3% по сравнению с 2015 годом до 45,3 млрд рублей.

- С какими показателями "Вертолеты России" завершают 2017 год? И как эти цифры соотносятся с 2016 и 2015 годами?

- Прибыль по МСФО за I полугодие 2017 года по сравнению с аналогичными показателями за первое полугодие прошлого 2016 года снизилась на 23% до 7,55 млрд рублей, при одновременном росте выручки на 9% до 93,83 млрд руб. за тот же период.

Причинами снижения прибыли на фоне увеличения выручки стало изменение структуры продаж в 1-м полугодии 2017 года по сравнению со структурой продаж в 1-м полугодии прошлого 2016 года: уменьшение доли продаж по высоко-маржинальным экспортным контрактам в пользу продаж по низко-маржинальным контрактам в России.

Кроме того, свою роль сыграл рост коммерческих и общехозяйственных расходов обусловленный, в том числе, ростом стоимости обслуживания ранее проданных изделий в гарантийный период эксплуатации. По итогам года в соответствии с утвержденным бюджетом мы ожидаем консолидированную выручку по РСБУ в размере 228 млрд. рублей, консолидированную прибыль от продаж - 44,1 млрд рублей, консолидированную чистую прибыль - 26,6 млрд рублей.

- Каким образом боевой опыт, полученный в ходе вооруженного конфликта в Сирии, используется на предприятиях холдинга?

- Наши специалисты постоянно находятся на авиабазе "Хмеймим" в Сирии, анализируя опыт применения техники, полученный в ходе операций. Пожелания и замечания летчиков и техников учитываются при дальнейшей модернизации вертолетов. Сегодня безопасность вертолетов, в том числе Ми-8АМТШ, Ка-52 и Ми-28М, повышена за счет оснащения комплексом обороны.

Другой пример - появление учебно-боевой модификации вертолета Ми-28Н - Ми-28УБ.

- В ближайшее время намечается передача вертолета Ми-28УБ заказчику. Что можно сказать об этой машине, предприятии-изготовителе, объеме предстоящих заказов?

- Это один из этапов глубокой модернизации "Ночного охотника". Главное отличие - двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет, как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

Стоит отметить установку на Ми-28УБ надвтулочной бортовой радиолокационной станции, которая позволяет существенно расширить возможности вертолета по обнаружению и поражению объектов в условиях плохой видимости, как днем, так и в ночное время. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора. Кроме того, в кабине экипажа устанавливаются кресла с улучшенными характеристиками, способные поглощать энергию при аварийной посадке вертолета.

- Насколько оправдана ставка "Вертолетов России" на рост продаж легких вертолетов типа "Ансат" и Ка-226?

- По оценке "Вертолетов России" в ближайшее десятилетие будет расти рынок гражданских вертолетов, в частности в сегментах легких двухдверных вертолетов массой 2-4 т и вертолетов промежуточного класса со взлетной массой 5-7 т. Наша стратегия направлена на увеличение продаж коммерческих машин. С моделями "Ансат" и Ка-226Т мы выходим в сегмент легких вертолетов, где долгое время наша продукция не была представлена, а конкуренты активно развивались. Мы фактически заново формируем данный сегмент в России, где новая техника приходит на смену Ми-2. "Ансат" и Ка-226Т создают новый стандарт современного вертолета с медицинским модулем. Данная техника будет востребована и на зарубежном рынке.

Так, Ка-226Т, который будет производиться для Индии, также интересует Иран и ряд ближневосточных партнеров. В сентябре вертолет успешно прошел испытания в Иране, по итогам которых подтверждена возможность его эксплуатации при температурах до +50 градусов по Цельсию. "Ансат" в настоящий момент проходит испытания в Пакистане.

- Как продвигается программа лицензионной сборки в Индии из российских комплектов вертолетов Ка-226Т?

- Сейчас на Улан-Удэнском авиационном заводе идет подготовка к началу производства вертолетов Ка-226Т для Индии. Параллельно с этим "Вертолеты России" вместе с партнерами по СП ведут работу по подготовке проекта организации сборочного производства и локализации агрегатов вертолета на территории заказчика. Уже сформирован управленческий состав проекта, определен менеджмент совместного предприятия. Проект предполагает поэтапную передачу технологий. Первый этап - освоение наземных и летных испытаний, затем - окончательная сборка, на третьем этапе - освоение агрегатно-сборочного производства и на финальной стадии - производство вертолетов из поставляемого сырья.

- Что можно сказать о перспективах вертолета Ми-38? Соответствует ли двигатель этого вертолета мировым стандартам по ресурсу и надежности?

- Первым заказчиком этих вертолетов стало Минобороны РФ. Контракт с военным ведомством на поставку двух машин в 2018 и 2019 годах уже подписан. Сейчас на Казанском вертолетном заводе завершается сборка опытного образца, который до конца года приступит к испытаниям. Машину планируется продвигать в рамках ВТС.

- Когда производство двигателей ВК2500 и ТВ7-117В позволит окончательно закрыть проблему поставки двигателей из Украины?

- Сегодня практически все наши вертолеты делаются из отечественных комплектующих. За три года "Вертолеты России" в полном объеме выполнили программу импортозамещения, заменив украинские двигатели ТВ3-117 более мощными российскими ВК-2500 производства ОДК. В этом году мы получим 130 двигателей, полностью закрыв потребности Минобороны в военных вертолетах.

- Что можно сказать о перспективных разработках "Вертолетов России"? Создаются ли машины подобные Sikorsky Х2, V-280 Valor компаний Bell-Boeing, SB-1 Defiant компаний Sikorsky и Boeing?

- Одной из приоритетных работ для нас сейчас является тема перспективного скоростного вертолета с максимальной скоростью 450-500 км/ч. Все решения, которые будут заложены в новый вертолет, сейчас отрабатываются на летающей лаборатории.

Мы добились скорости в 405 км/ч с использованием композитных лопастей новой конструкции и пришли к пониманию, что достичь 500 км/ч можно только при соосной схеме.

Проект этого вертолета разрабатывается конструкторским бюро АО "Камов".

Холдинг также активно развивает беспилотную тематику для гражданского рынка. На МАКС-2017 мы впервые представили прототип комплекса VRT300 на платформе БПЛА вертолетного типа. Комплекс был представлен в двух исполнениях: "Arctic Supervision" - для решения задач ледовой разведки и поисково-спасательных работ в Арктическом регионе, и "Sky Opticvision" - для задач воздушного мониторинга протяженных объектов топливно-энергетической инфраструктуры России, транспортировки грузов, картографирования и ряда других задач.

Также у нас есть проект беспилотного конвертоплана, экспериментальный образец которого в этом году проходит летные испытания.

Михаил Ходаренок