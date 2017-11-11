Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

IBM объявила о новой вехе в создании квантового компьютера

13.11.2017 Lenta.ru 123 0
0
Понравилась новость?
 +1
IBM
Офис компании IBM.
Источник: pcworld.com

Корпорация IBM объявила о новом этапе в создании квантового компьютера, передает Associated Press.

Руководитель направления квантовых компьютеров IBM Дарио Гил сообщил, что разработчики создали работающий прототип вычислительной машины мощностью 50 кубитов (квантовых битов).

Как уточняет TechCrunch, в IBM не сообщили, когда такой квантовый компьютер будет доступен для коммерческого использования. Издание также сообщает, что IBM анонсировала доступ к 20-кубитным квантовым вычислениям через облачный сервис.

В мае 2016 года корпорация запустила облачный сервис IBM Quantum Experience. Он дает доступ к вычислениям мощностью пять кубитов.

Технологии квантовых вычислений находятся на начальном уровне разработки. В них используются квантовомеханические явления, такие как суперпозиция и запутанность. Полноценный квантовый компьютер пока не создан.
11.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 07:02
  • 1
Несколько опытных образцов ЗРК "Панцирь-СМ" уже разработаны
  • 13.11 06:56
  • 1
Российские разведчики получат запускаемый из "гранатомета" беспилотник
  • 13.11 06:53
  • 3
Долгое эхо длинной ночи
  • 13.11 06:46
  • 1
"Медведь набирает силу": читатели западных СМИ оценили боевого робота из РФ
  • 13.11 06:40
  • 1
Прошло пять лет: на воду спускают гигантскую подводную лодку "Князь Владимир"
  • 13.11 06:20
  • 45
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 13.11 05:58
  • 5
Зимовка с ядерной начинкой
  • 13.11 05:47
  • 42
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 13.11 05:14
  • 3
Минобороны потратит 735 млн рублей на защиту Су-25СМ от управляемых ракет
  • 13.11 02:51
  • 1
Американская мечта о средней ракете
  • 13.11 01:29
  • 1
Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией
  • 13.11 01:24
  • 1
Авиагруппа "Русские витязи" показала "бочку" на авиашоу в Дубае
  • 13.11 01:15
  • 1
Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
  • 13.11 00:59
  • 35
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 12.11 20:53
  • 8
Blue Origin вскоре завершит строительство "фабрики по производству ракет"
другие обсуждаемые темы