Концепции скоростного вертолета для МО РФ представят в 2018 году
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Источник: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Две концепции скоростного вертолета для Минобороны РФ будут представлены в 2018 году.
Как заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, "заказчик выберет предпочтительные решения".
Также Богинский добавил, что в 2017 году будет произведено 220 вертолетов.
Ранее сообщалось о разработке перспективного скоростного вертолета (ПСВ). Отмечалось, что машина пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.
Ранее глава холдинга "Вертолеты России" сообщил, что концерн произведет и поставит Индии 200 вертолетов Ка-226.
Эдвард Сержан
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12.11.2017
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