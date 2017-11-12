Концепции скоростного вертолета для МО РФ представят в 2018 году



Источник: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк Источник: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Две концепции скоростного вертолета для Минобороны РФ будут представлены в 2018 году.

Как заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, "заказчик выберет предпочтительные решения".

Также Богинский добавил, что в 2017 году будет произведено 220 вертолетов.

Ранее сообщалось о разработке перспективного скоростного вертолета (ПСВ). Отмечалось, что машина пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.

Ранее глава холдинга "Вертолеты России" сообщил, что концерн произведет и поставит Индии 200 вертолетов Ка-226.

Эдвард Сержан