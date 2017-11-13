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Американская мечта о средней ракете

13.11.2017 Известия.ru 330 1
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Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото
Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Thomas Kienzle

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о том, как конгресс США готовит выход Вашингтона из договора РСМД

Конгресс США накануне согласовал военный бюджет страны на 2018 год. И, как ни странно, он превысил даже запрошенную администрацией Дональда Трампа сумму на целых $26 млрд.

Но обращает на себя внимание не только и даже не столько эта рекордная цифра. А скорее ряд статей, которых раньше в главном финансовом документе США не было. Впервые почти $60 млн были выделены "на контрмеры в ответ на нарушение Москвой ДРСМД". Под этими мерами подразумевается также и разработка наземной ракеты средней дальности.

Очевидно, что всё это говорит лишь об одном. Вашингтон явно готовится к тому, чтобы выйти из договора РСМД.

Надо сказать, что возможный выход США из Договора об ограничении ракет средней и малой дальности обсуждается там на протяжении последних лет. Документ был подписан между СССР и США еще в 1987 году и запрещает странам разрабатывать и принимать на вооружение баллистические и крылатые ракеты малой и средней дальности (от 500 до 5500 км) наземного базирования.

Теперь к деталям. По договору РСМД в США были полностью уничтожены два ракетных комплекса. "Першинг-2" (с баллистическими ракетами) и "Грифон" (наземный вариант морских крылатых ракет "Томагавк"). В СССР под сокращение попали мобильные ракетные комплексы РСД-10 "Пионер", ОТР-22 "Темп-С", ОТР-23 "Ока", а также мобильный комплекс с крылатыми ракетами РК-55 "Рельеф". Подписание договора РСМД в свое время поставило крест на разработке нескольких перспективных ракетных систем.

Но сейчас, спустя 30 лет, Пентагон опять намерен возобновить работы по ракетам малой и средней дальности. Какие системы могут появиться в вооруженных силах США в случае выхода страны из договора о сокращении РСМД?

Вариантов на самом деле не так много.

Первый вариант — это простое размещение на мобильной или условно мобильной пусковой платформе доработанных крылатых ракет "Томагавк". Они могут нести как ядерные, так и обычные боевые части. Ракеты эти неплохо зарекомендовали себя за несколько десятилетий эксплуатации в ВМС США. 

Решение о возвращении "Томагавка" на сушу может быть реализовано в максимально короткие сроки. Проблема, по сути, — только в создании пусковых установок, командно-штабных машин и развертывании в армейских структурах службы подготовки информации для наведения таких ракет. Выделенных денег в принципе должно хватить.

Правда, у стратегических крылатых ракет большой дальности есть пара специфических минусов, обусловленных относительно малой скоростью полета. Современной дальней крылатой ракете необходимо несколько часов, чтобы долететь до цели. За это время ситуация на земле может серьезно измениться. Особенно если цель ракет — подвижные объекты.

Второй вариант развития событий — это возрождение ракетного комплекса "Першинг-2" на современном уровне. Это было бы крайне серьезным по своему потенциалу решением. Есть вполне обоснованное мнение, что именно возможности ракет "Першинг-2" послужили своего рода катализатором для договора по РСМД. Особенность двухступенчатой твердотопливной ракеты "Першинг-2" — в малом подлетном времени, а также в том, что ракета была оснащена самонаводящейся боеголовкой. Таким образом, ракетный комплекс обеспечивал гарантированное поражения узловых стратегически важных целей в очень короткое время. 

Восстановленный ракетный комплекс такого класса при современных информационных возможностях почти наверняка получит еще большую точность. А еще можно будет интегрировать его в единое информационное пространство. Благодаря чему комплекс сможет самостоятельно выбирать в режиме реального времени наиболее важные цели.

Но для реализации такого масштабного проекта требуется много времени и очень серьезные финансовые средства, длительные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Для этого выделенных в настоящее время конгрессом $58 млн явно недостаточно. В лучшем случае речь идет только о создании эскизного проекта и полноразмерного макета.

В качестве третьего варианта можно рассматривать появление глубокой модификации универсальной ракетной системы ATAСMS. Ее дальность действия — от 500 до 1000 км. Конечно, это уже не стратегическая система, но появление такого ракетного комплекса позволило бы частично нивелировать возможности российских оперативно-тактических ракетных систем "Искандер". По мнению Вашингтона, именно "Искандеры" с новыми крылатыми ракетами нарушают договор РСМД и являются серьезной угрозой для европейских союзников США.

Но сценарий быстрой нейтрализации реализуем только при условии своевременного обнаружения американской воздушно-космической разведкой российских систем на маршрутах выдвижения. При наличии в арсенале ВС РФ мощных и современных систем радиоэлектронной борьбы на обнаружение и слежение за "Искандерами" Пентагон вряд ли может рассчитывать.

Конечно, США неоднократно демонстрировали наплевательское отношение к документам, составляющим основу стратегической стабильности в мире. Как заметил российский президент, выступая на Валдайском форуме, речь идет и об одностороннем выходе из договора по ПРО, и затягивании с уничтожением собственного химоружия, угрозе иранской сделке. И вот теперь очередной шаг к выходу из ДРСМД. Главное — что всё это ставит под вопрос военно-политические основы безопасности современного мира. Хочется верить, что всё же здравый смысл возобладает.


Дмитрий Корнев

Автор — главный редактор интернет-проекта портала MilitaryRussia

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
09.11.2017
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Иран
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США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Pershing II
Искандер
Ока ОТРК
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РСД-10
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13289
№1
13.11.2017 02:51
Самое оперативное и относительно бюджетное, это возвращение к программе СКР Метеорит. Эта ракета прошла весь комплекс испытаний и готовилась к принятию на вооружение.

Ключевое значение для повышения возможностей ракеты по прорыву ПВО имело достижение низкого уровня радиолокационной заметности. Была создана новая, не имевшая мировых аналогов, специальная электронная установка. Принцип ее действия основывался на эффекте поглощения внешнего электромагнитного излучения. При создании электронной установки использовались результаты научных разработок и экспериментов по маскировке космических аппаратов на высотах свыше 100 км. Такие эксперименты проводились ЦКБМ и НИИ тепловых процессов (ныне – Исследовательский центр имени М.В. Келдыша).

Разработка электронной установки осуществлялась НИИ тепловых процессов под руководством члена-корреспондента АН СССР Виталия Иевлева. Установка была создана и прошла полный комплекс стендовых и натурных летных испытаний. В ходе летных испытаний ракеты «Метеорит» при включении электронной установки на индикаторах РЛС ПВО наблюдались уменьшение яркости отметки цели, неустойчивое сопровождение и пропадание отметки.

Применение радиопоглощающих материалов и покрытий, а также специальной электронной установки обеспечило снижение эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ракеты на два-три порядка в зависимости от длины волны облучающей РЛС. Для снижения заметности ракеты в инфракрасном диапазоне спектра излучений на сопловой части маршевого двигателя была установлена специальная насадка, обеспечившая экранирование ИК-излучения факела.

На ракете был установлен бортовой комплекс радиотехнической защиты, включавший широкополосный приемник сигналов работающих РЛС противника, станцию активных помех (САП) и буксируемые ложные цели (ЛЦ). В процессе полета в зависимости от радиолокационной обстановки и угрозы со стороны огневых средств ПВО должна была включаться специальная электронная установка, использоваться САП и буксируемые ложные цели. Впервые буксируемые ложные цели были установлены на сверхзвуковой крылатой ракете. При этом потребовалось решить проблемы, связанные с отделением и развертыванием буксировочного троса длиной около 100 м на сверхзвуковой скорости.

Сверхзвуковой Метеорит с дальностью в 5,5 тысяч километров и боевой частью в одну тонну может уничтожить практически всю морскую компоненту ПРО (и АУГи между делом).

Там требуется только модернизировать систему наведения и станцию активных помех.

Запускать можно с ПУ, аналогичной БРК Редут
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