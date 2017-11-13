Американская мечта о средней ракете



Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Thomas Kienzle Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Thomas Kienzle

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о том, как конгресс США готовит выход Вашингтона из договора РСМД

Конгресс США накануне согласовал военный бюджет страны на 2018 год. И, как ни странно, он превысил даже запрошенную администрацией Дональда Трампа сумму на целых $26 млрд.

Но обращает на себя внимание не только и даже не столько эта рекордная цифра. А скорее ряд статей, которых раньше в главном финансовом документе США не было. Впервые почти $60 млн были выделены "на контрмеры в ответ на нарушение Москвой ДРСМД". Под этими мерами подразумевается также и разработка наземной ракеты средней дальности.

Очевидно, что всё это говорит лишь об одном. Вашингтон явно готовится к тому, чтобы выйти из договора РСМД.

Надо сказать, что возможный выход США из Договора об ограничении ракет средней и малой дальности обсуждается там на протяжении последних лет. Документ был подписан между СССР и США еще в 1987 году и запрещает странам разрабатывать и принимать на вооружение баллистические и крылатые ракеты малой и средней дальности (от 500 до 5500 км) наземного базирования.

Теперь к деталям. По договору РСМД в США были полностью уничтожены два ракетных комплекса. "Першинг-2" (с баллистическими ракетами) и "Грифон" (наземный вариант морских крылатых ракет "Томагавк"). В СССР под сокращение попали мобильные ракетные комплексы РСД-10 "Пионер", ОТР-22 "Темп-С", ОТР-23 "Ока", а также мобильный комплекс с крылатыми ракетами РК-55 "Рельеф". Подписание договора РСМД в свое время поставило крест на разработке нескольких перспективных ракетных систем.

Но сейчас, спустя 30 лет, Пентагон опять намерен возобновить работы по ракетам малой и средней дальности. Какие системы могут появиться в вооруженных силах США в случае выхода страны из договора о сокращении РСМД?

Вариантов на самом деле не так много.

Первый вариант — это простое размещение на мобильной или условно мобильной пусковой платформе доработанных крылатых ракет "Томагавк". Они могут нести как ядерные, так и обычные боевые части. Ракеты эти неплохо зарекомендовали себя за несколько десятилетий эксплуатации в ВМС США.

Решение о возвращении "Томагавка" на сушу может быть реализовано в максимально короткие сроки. Проблема, по сути, — только в создании пусковых установок, командно-штабных машин и развертывании в армейских структурах службы подготовки информации для наведения таких ракет. Выделенных денег в принципе должно хватить.

Правда, у стратегических крылатых ракет большой дальности есть пара специфических минусов, обусловленных относительно малой скоростью полета. Современной дальней крылатой ракете необходимо несколько часов, чтобы долететь до цели. За это время ситуация на земле может серьезно измениться. Особенно если цель ракет — подвижные объекты.

Второй вариант развития событий — это возрождение ракетного комплекса "Першинг-2" на современном уровне. Это было бы крайне серьезным по своему потенциалу решением. Есть вполне обоснованное мнение, что именно возможности ракет "Першинг-2" послужили своего рода катализатором для договора по РСМД. Особенность двухступенчатой твердотопливной ракеты "Першинг-2" — в малом подлетном времени, а также в том, что ракета была оснащена самонаводящейся боеголовкой. Таким образом, ракетный комплекс обеспечивал гарантированное поражения узловых стратегически важных целей в очень короткое время.

Восстановленный ракетный комплекс такого класса при современных информационных возможностях почти наверняка получит еще большую точность. А еще можно будет интегрировать его в единое информационное пространство. Благодаря чему комплекс сможет самостоятельно выбирать в режиме реального времени наиболее важные цели.

Но для реализации такого масштабного проекта требуется много времени и очень серьезные финансовые средства, длительные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Для этого выделенных в настоящее время конгрессом $58 млн явно недостаточно. В лучшем случае речь идет только о создании эскизного проекта и полноразмерного макета.

В качестве третьего варианта можно рассматривать появление глубокой модификации универсальной ракетной системы ATAСMS. Ее дальность действия — от 500 до 1000 км. Конечно, это уже не стратегическая система, но появление такого ракетного комплекса позволило бы частично нивелировать возможности российских оперативно-тактических ракетных систем "Искандер". По мнению Вашингтона, именно "Искандеры" с новыми крылатыми ракетами нарушают договор РСМД и являются серьезной угрозой для европейских союзников США.

Но сценарий быстрой нейтрализации реализуем только при условии своевременного обнаружения американской воздушно-космической разведкой российских систем на маршрутах выдвижения. При наличии в арсенале ВС РФ мощных и современных систем радиоэлектронной борьбы на обнаружение и слежение за "Искандерами" Пентагон вряд ли может рассчитывать.

Конечно, США неоднократно демонстрировали наплевательское отношение к документам, составляющим основу стратегической стабильности в мире. Как заметил российский президент, выступая на Валдайском форуме, речь идет и об одностороннем выходе из договора по ПРО, и затягивании с уничтожением собственного химоружия, угрозе иранской сделке. И вот теперь очередной шаг к выходу из ДРСМД. Главное — что всё это ставит под вопрос военно-политические основы безопасности современного мира. Хочется верить, что всё же здравый смысл возобладает.

Дмитрий Корнев

Автор — главный редактор интернет-проекта портала MilitaryRussia

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