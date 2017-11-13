Долгое эхо длинной ночи



РСД-10 "Пионер-3" на шасси МАЗ-7916.

Источник: rvsn.ruzhany.inf РСД-10 "Пионер-3" на шасси МАЗ-7916.Источник: rvsn.ruzhany.inf

Может ли решение Конгресса США по РСМД привести к новому Карибскому кризису

США намерены изучить возможность разработки новых ракет средней дальности наземного базирования в качестве реакции на приписываемые России нарушения договора о ракетах средней и меньшей дальности. На предварительные исследования в 2018 финансовом году планируется потратить $58 млн. В перспективах возможных американских разработок и их последствиях разбирался iz.ru.

Что и как писали

Новости, если коротко, почти что и нет. Проект бюджета, обсуждающийся в конгрессе с июня 2017 года, уже содержал в себе этот пункт. Вашингтон давно обвиняет Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году. В этих условиях, указывается в пояснительной записке к проекту, США должны рассмотреть возможность запустить в ответ симметричное создание систем вооружения, также формально нарушающих это соглашение.

Дальше начались интересные нюансы. В первоначальном проекте действительно речь шла о строгой симметрии.

США, напомним, обвиняют Россию в создании дальней крылатой ракеты наземного старта для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" (предположительное наименование изделия — 9М729).

Соответственно, в исходном варианте предлагалось изучить возможность разработки "мобильного комплекса крылатых ракет наземного старта, в ядерном и обычном оснащении, с дальностью от 500 до 5500 км".

В таком виде документ поступил в палату представителей конгресса. Однако в сенатской редакции от 18 сентября 2017 года формулировка изменилась: из нее исчезло уточнение про "крылатые", а из описания радиуса досягаемости исчез минимальный порог.

Американские баллистические ракеты средней дальности "Першинг-2" Фото: commons.wikimedia.org

Таким образом, четко определенный тип военно-технического ответа размылся, фактически превратившись в тонкое покрывало, отделяющее правительство США от заявления — "мы готовы запустить программу новой баллистической ракеты средней дальности".

По правде сказать, до этого еще довольно далеко. Проект бюджета предусматривает два строго увязанных последовательных действия. Во-первых, глава Пентагона обязан не позднее чем через четыре месяца после принятия документа отчитаться перед профильными комитетами конгресса по вопросу об уже имеющихся военно-технических заделах.

Парламентариев интересует, нельзя ли при принятии контрмер обойтись глубокой модернизацией готовых образцов ракетного вооружения или их переносом на мобильную платформу наземного старта. Среди кандидатов упоминается оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS, крылатые ракеты морского базирования Tomahawk (именно их наземную версию — Gryphon или GLCM — сокращали по договору 1987 года) и перспективная крылатая ракета воздушного старта LRSO. Кроме того, в качестве возможной базы для создания нового типа вооружения рассматриваются зенитные ракеты Standard SM-3 и SM-6.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

И только после этого доклада и на его основании, указано далее в тексте, возможен запуск поисковых исследований по возможному созданию той самой "ракетной системы" с дальностью до 5,5 тыс. км.

На этот гипотетический пункт сенатская версия изначально предполагала в 2018 году выделить $65 млн, в то время как палата представителей настаивала на пороге в $50 млн. Теперь, собственно, новость. В минувшую среду обе палаты парламента согласовали итоговый вариант, по которому на данный пункт будет выделено $58 млн.

На эти деньги, конечно, оружие разработать невозможно. Можно в лучшем случае организовать деятельность по изучению перспектив этой разработки: сбор требований, написание техзаданий и формирование пула вариантов для решения поставленной задачи.

Чего ждать

Недооценивать ситуацию, однако, не стоит. Последовательное ухудшение отношений России и США демонстрирует столь же последовательное сокрушение институтов поддержания безопасности, выработанных в годы холодной войны, и рассчитывать на незыблемость договора о РСМД вряд ли возможно.

Какой ответ даст Пентагон на вопрос конгресса, пока неясно. Однако, по мнению специалистов, на случай реальной готовности к выходу из РСМД у США есть два пути: относительно дешевый и быстрый и, разумеется, дорогой и долгий.

Первый путь сводится к созданию мобильных установок наземного базирования для крылатых ракет типа "Томагавк", в настоящее время используемых исключительно ВМС США. По факту это возрождение варианта наземного базирования этой ракеты — BGM-109G Gryphon, в свое время ликвидированной по договору о СНВ. Вместе с тем большое количество носителей крылатых ракет имеется в ВМС США. В том числе, помимо надводных кораблей, переоборудованные субмарины типа "Огайо", способные нести по 154 ракеты "Томагавк" каждая. Кроме того, планируется строительство усовершенствованных субмарин типа "Вирджиния" с модулями вертикальных пусковых установок VPM, каждая из которых сможет нести по 36 крылатых ракет.

Американская подводная лодка "Алабама" класса "Огайо" Фото: Global Look Press/Amanda Gray

Наличие этих систем — разработка, а в ряде случаев и производство которых уже оплачены— делает дешевый и быстрый путь не слишком осмысленным, хотя, разумеется, это ничего не гарантирует: история военного дела знает и куда менее разумные решения, особенно политически мотивированные. Дорогой и долгий путь, скорее всего, закончится разработкой в США мобильного ракетного комплекса с баллистической ракетой средней дальности, при этом не исключено, что такая программа будет "прицеплена" к разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты, развертывание которой должно начаться в 2027 году на замену МБР типа "Минитмен-3" производства 1970-х годов.

Схожим образом в свое время поступил СССР, параллельно создавая баллистическую ракету средней дальности 15Ж45 комплекса "Пионер" с использованием наработок по межконтинентальной ракете 15Ж42 комплекса "Темп-2С", а затем ракету 15Ж66 комплекса "Скорость", в которой использовались, в свою очередь, наработки межконтинентальной ракеты 15Ж58 комплекса "Тополь".

Этот путь представляет собой серьезную угрозу ­— развертывание подобных ракет в Европе, особенно в восточной ее части, с подлетным временем по целям до Урала в считаные минуты способно подорвать стратегическую стабильность в Европе куда более основательно, чем даже развертывание там полноценного позиционного района системы противоракетной обороны США. В 1980-х годах СССР и США смогли найти общий язык и пошли на ликвидацию целого класса ядерных вооружений, однако сегодняшние политические практики наводят скорее на мысли о возможном повторении Карибского кризиса — когда, напомним, появление советских ракет средней дальности на Кубе было вызвано развертыванием аналогичных американских систем вооружения в Турции.

Отчасти утешает, впрочем, то обстоятельство, что цикл разработки современных вооружений по сравнению с 1950–1960-ми годами резко возрос и за те 10–12 лет, которые потребуются на создание новой ракеты и проведение ее испытаний, политическая обстановка, возможно, успеет несколько раз измениться.

Константин Богданов, Илья Крамник