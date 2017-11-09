Завершен ключевой этап строительства атомного ледокола "Арктика"



Строительство головного российского атомного ледокола проекта 22220 «Арктика».

Источник: ТАСС/Руслан Шамуков Строительство головного российского атомного ледокола проекта 22220 «Арктика».Источник: ТАСС/Руслан Шамуков

Балтийский завод сообщил о завершении формирования надстройки головного российского атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", который стоит на верфи в Санкт-Петербурге.

"Судостроители Балтийского завода на днях завершили формирование надстройки. После погрузки главного турбогенератора правого борта на заказ был смонтирован последний блок надстройки над машинным отделением. Таким образом, завершился один из ключевых этапов достройки ГУАЛ "Арктика" на плаву", — заявили в пресс-службе завода, которую цитирует "РИА Новости".

Следующим ключевым этапом станет формирование защитной оболочки центрального отсека ледокола, где находится атомный реактор, а также испытания его на герметичность.

Также судостроители напомнили, что сдача ледокола назначена на май 2019 года.

Ранее, сообщал портал iz.ru, глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что швартовые испытания "Арктики" начнутся уже в начале следующего года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они необходимы для лидерства России в Арктике. Проект предусматривает строительство трех кораблей: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Все ледоколы будут полностью готовы к 2025 году.

Анастасия Ольденбургская