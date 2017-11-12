Несколько опытных образцов ЗРК "Панцирь-СМ" уже разработаны
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин
Опытно-конструкторская работа по перспективному зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-СМ" завершится в 2019 году, несколько опытных образцов уже изготовлены и испытываются.
"У нас заканчиваются опытно-конструкторские работы, если я не ошибаюсь, в 2019 году. Уже несколько образцов комплекса "Панцирь-СМ" изготовлены, и идут испытания", — заявил гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.
Свое заявление глава "Высокоточных комплексов" сделал на авиасалоне Dubai Airshow – 2017, который проходит в ОАЭ.
Ранее, сообщал портал iz.ru, в ходе международного авиасалона в Дубае руководитель холдина "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил о том, что в начале 2018 года между Россией и Индией будет подписано соглашение на поставку 200 вертолетов Ка-226.
Анастасия Ольденбургская
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12.11.2017
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