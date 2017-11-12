"Вертолеты России" выполнят гособоронзаказ 2017 года полностью



Холдинг «Вертолеты России».

Источник: РИА Новости/Виталий Аньков Холдинг «Вертолеты России».Источник: РИА Новости/Виталий Аньков

Холдинг "Вертолеты России" выполнит государственный оборонный заказ текущего года полностью и досрочно, об этом сообщил глава корпорации Андрей Богинский, выступая на выставке Dubai Airshow – 2017.

"Мы успеваем все. Причем мы еще сдаем технику досрочно. Поэтому ГОЗ-2017 будет выполнен полностью", — подчеркнул Богинский, слова которого приводит "РИА Новости".

По словам руководителя холдинга, в 2017 году "Вертолеты России" должны были поставить 200 гражданских и военных вертолетов.

Ранее, сообщал портал iz.ru, глава холдинга "Вертолеты России" сообщил о том, что концерн произведет и поставит Индии 200 вертолетов Ка-226 по контракту, который подпишут Москва и Дели в начале следующего года.

Анастасия Ольденбургская