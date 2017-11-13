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Авиагруппа "Русские витязи" показала "бочку" на авиашоу в Дубае

13.11.2017 Известия.ru 129 1
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Авиагруппа "Русские витязи"
Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи".
Источник: РИА Новости/Алексей Куденко

Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" выступила на выставке Dubai Airshow – 2017.

Четыре тяжелых истребителя Су-30СМ продемонстрировали групповую "бочку" — синхронный переворот самолетов вокруг собственной оси.

Российские пилоты также показали парный пилотаж. В частности, они исполнили "зеркало" — элемент, при котором один истребитель летит над другим, перевернувшись на 180 градусов. 

Командир авиагруппы полковник Андрей Алексеев выполнил фигуры одиночного пилотажа. Он показал перевернутый полет, "полубочки", "колокол", "кобру Пугачева", передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, Япония ранее представила на авиашоу новейший военно-транспортный самолет C-2, произведенный компанией Kawasaki.


Екатерина Копелевич
12.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Су-30
Компании
Kawasaki

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
136
№1
13.11.2017 01:24
Очень рисковали летчики.Неплохо бы отметить их или просто наградить.
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